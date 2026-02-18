Хороший урожай – как в Слуцкой районной инспекции по семеноводству проверяют посадочный материал

В вопросах урожая все важно. Каждый этап: от земли, семян, техники и кадров – все процессы должны быть грамотно отстроены и действовать как единый механизм. Работа начинается еще задолго до того, как семена попадают в почву. Сначала необходимо подготовить качественный посадочный материал. Ведь как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому у специалистов районных инспекций по семеноводству, карантину и защите растений ответственная задача – отобрать и проанализировать образцы культур, которые будут высеваться на территории региона сельхозпредприятиями. Лаборанты изучают каждое зернышко. Внимательно осматривают под микроскопом, чтобы быть уверенными, что в дальнейшем его плоды дадут хороший урожай. К весенней кампании сельхохпредприятия готовятся тщательно и заранее. Первые образцы семян поступают в инспекцию еще в ноябре. В основном хозяйства сами присылают посадочный материал, так как эта процедура административная и носит заявительный характер. Но семена для реализации специалисты отбирают сами. На складах по строгой методике берется средняя проба.

Александр Шешко, начальник Слуцкой районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:

Все семена, которые предназначены – элита для реализации, должна быть затарена. То ли в мешки, то ли в баулы – это уже хозяйство выбирает само. Есть ГОСТ, которым мы руководствуемся. Например, если там пять мест, то мы должны отобрать с каждого. Есть специальные щупы – один, другой. Это в зависимости, какую культуру. Накалывается и ссыпается образец. Потом уже привозится сюда. Здесь уже потом начинается с ним работа. Если, например, там их 50 баулов, то с каждого четвертого делается выемка. Например, один образец зерновых культур должен быть не менее одного килограмма. Выемка, конечно, может быть больше. Потом мы отвешиваем здесь ровно килограмм, чтобы нам потом уже пройти дальше, там с этим килограммом семян делать определенные действия. Ведь мы выемки делаем поочередно из нескольких, многих мест. Анализируется один образец. Если в этом образце мы что-то находим, вся партия бракуется, перечищается или переводится на кормовые цели.