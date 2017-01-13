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Проект «Союзное братство» реализует в 2017 году молодежь Витебской и Смоленской областей

13 января 2017 05:47
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Новости Беларуси. Проект «Союзное братство» реализует в 2017 году молодежь Витебской и Смоленской областей. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ходе открытого диалога, который стартует 13 января в Смоленской области.

Проект направлен на формирование единого молодежного сообщества, интереса к общей истории, а также развитие совместного информационного пространства Союзного государства, приграничного туризма и патриотического воспитания. По итогам проекта в сентябре 2017 года проведут профильную молодежную смену «Союзное братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Союзное государство

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