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Из-за непогоды из украинского Запорожья не может вылететь самолет рейсом в Минск

13 января 2017 07:28
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Новости Беларуси. Из Запорожья не может вылететь самолет рейсом в Минск. Как сообщили в украинской компании-перевозчике, вылет откладывается из-за непогоды. 12 января в регионе шел дождь, на смену которому за ночь пришли морозы. По расписанию борт должен был прибыть в столицу Беларуси в 10 утра. Однако лайнер до сих пор остается в запорожском аэропорту. И когда состоится рейс, пока неизвестно.

Украинская сторона объясняет задержку самолета необходимостью провести дополнительное покрытие самолета противообледенительной смесью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Малюко, диспетчер отдела перевозок авиакомпании (Украина):
У нас обледенение самолетов. Производится сейчас облив. Обольются, как только управятся, сразу полетят. Вы же понимаете, что даже если вы машину оставили на улице при такой погоде, быстро не выедите. По крайней мере еще как минимум час. Задержка была на 8.45, будет, наверное, еще чуть-чуть.

# общество # Авиасообщение

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