Зачем нужен предварительный договор купли-продажи квартиры?

Собираетесь купить или продать квартиру, и обе стороны готовы ударить по рукам? Важным этапом на пути к предстоящей сделке является подписание предварительного договора купли-продажи. Ведь в процессе подготовки основных документов могут возникнуть неприятности. Например, хозяин решит, что в стоимость не должна входить мебель или покупатель в день сделки потребует освободить квартиру немедленно, хотя на словах обещал подождать неделю. Чтобы свести такие ситуации к минимуму, юристы советуют письменно составить договор о намерениях.

Владислав Пехота, адвокат:

В предварительном договоре стороны должны в обязательном порядке предусмотреть следующее – точные данные о квартире: её адрес, местонахождение, подъезд, этаж, количество жилой и общей площади.

Основной пункт – стоимость квартиры, которая может быть приравнена к курсу иностранной валюты в эквиваленте к Национальному банку Республики Беларусь или выражаться в белорусских рублях. Договор не будет заключён, если какой-либо из пунктов стороны не согласовали или формулировки размыты. В таком случае невозможно требовать заключения основного договора. Важно помнить, что в документе можно предусмотреть и другие не обязательные, но важные для сторон условия.

Владислав Пехота:

Например, порядок расчётов между сторонами, распределение издержек по государственной регистрации сделки, также можно предусмотреть ответственность одной из сторон либо обеих сторон за отказ от заключения основного договора. Такой гарантией может служить неустойка в виде штрафа. Сам же договор должен быть заключен в письменной форме. Заверять или нет его у нотариуса – сугубо личное дело каждого. Все пункты заключенного договора имеют юридическую значимость. За невыполнение – любая из сторон имеет право обратиться с иском в суд.