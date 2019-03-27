Что построят на месте Дома офицеров в Минске?

В Степянке сносят бывший Дом офицеров, рассказали в программе «Большой город» . Постройка находилась в аварийном состоянии около трёх лет. Что именно появится на этом месте, станет известно после аукциона. Кроме того, на месте бывших вещевых складов, расположенных за водонапорной башней, планируют возвести около десятка жилых домов.

Павел Караневич, заместитель главы администрации Партизанского района:

Само здание сейчас находится в стадии сноса, территория будет обустроена в апреле. После чего будет разработан градостроительный паспорт на данный земельный участок и он будет выставлен на аукцион. Планируется, что там будет размещено здание административного делового назначения.