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«Он может сделать несколько прыжков». Как себя вести, если вам повстречался медведь?

27 марта 2022 18:06
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Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Он может сделать несколько прыжков». Как себя вести, если вам повстречался медведь?-1

Березинский биосферный заповедник. То место, куда люди едут посмотреть на дикого зверя. Вообще, сам заповедник – одна из густонаселенных зон бурым медведем. О «выходе в люди» косолапых здесь существуют десятки примеров.

«Он может сделать несколько прыжков». Как себя вести, если вам повстречался медведь?-4

В последние годы, отмечают специалисты, популяция этого хищника здесь выросла в несколько раз. Учет ведут зимой по следам. Сегодня, предположительно, их насчитывается более 70. Увеличение численности медведей с каждым годом увеличивает возможность встречи зверя с человеком.

«Он может сделать несколько прыжков». Как себя вести, если вам повстречался медведь?-7

Александр Спрингер, младший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника:
Сохранять спокойствие по возможности. Держать медведя в поле зрения. Он может сделать несколько прыжков в целях запугать человека. Постепенно пятиться назад и на достаточном расстоянии пытаться как-то уйти, обойти это. Вернуться к автомобилю, к какой-то дороге.

«Не каждый человек похвастается такой биографией». История кинозвезды из Березинского заповедника. Подробнее здесь.

# Человек и животные # общество # Александр Спрингер # Виктор Пралич # Фотофакт

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