«Он может сделать несколько прыжков». Как себя вести, если вам повстречался медведь?

Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Березинский биосферный заповедник. То место, куда люди едут посмотреть на дикого зверя. Вообще, сам заповедник – одна из густонаселенных зон бурым медведем. О «выходе в люди» косолапых здесь существуют десятки примеров.

В последние годы, отмечают специалисты, популяция этого хищника здесь выросла в несколько раз. Учет ведут зимой по следам. Сегодня, предположительно, их насчитывается более 70. Увеличение численности медведей с каждым годом увеличивает возможность встречи зверя с человеком.