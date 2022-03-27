«Он может сделать несколько прыжков». Как себя вести, если вам повстречался медведь?
Новости Беларуси. В Витебской области увеличилось количество медведей. Эта новость, возможно, осчастливит зоологов, но точно не местных жителей, которые из года в год переживают настоящие нашествия косолапых на свои угодья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Березинский биосферный заповедник. То место, куда люди едут посмотреть на дикого зверя. Вообще, сам заповедник – одна из густонаселенных зон бурым медведем. О «выходе в люди» косолапых здесь существуют десятки примеров.
В последние годы, отмечают специалисты, популяция этого хищника здесь выросла в несколько раз. Учет ведут зимой по следам. Сегодня, предположительно, их насчитывается более 70. Увеличение численности медведей с каждым годом увеличивает возможность встречи зверя с человеком.
Александр Спрингер, младший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника:
Сохранять спокойствие по возможности. Держать медведя в поле зрения. Он может сделать несколько прыжков в целях запугать человека. Постепенно пятиться назад и на достаточном расстоянии пытаться как-то уйти, обойти это. Вернуться к автомобилю, к какой-то дороге.
«Не каждый человек похвастается такой биографией». История кинозвезды из Березинского заповедника. Подробнее здесь.