«Клин будет вбиваться через псевдомир». Может ли Трамп рассорить Россию и Китай

Надежда Сасс, ведущая: Будет ли главной задачей на ближайшие 4 года для команды Трампа вбить клин между Россией и Китаем?

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ:

Конечно. И главный клин будет вбиваться через псевдомир. А я думаю, что это будет псевдомир, потому что те задачи, которые Владимир Владимирович Путин поставил (о демилитаризации, денацификации), сегодня еще не выполнены.

В Конституции Украины не написано, что бандеровщина, нацизм и прочее запрещены. Нет никаких гарантий языковой автономии не только русским, но даже венграм, румынам, болгарам и другим национальным группам в Украине.

А давайте посмотрим внешние вопросы, международные? Говорят: ну на 20 лет пусть Украина не вступает в НАТО. А сколько союзников у Соединенных Штатов Америки вне НАТО? Южная Корея, кричат все. Южнокорейский сценарий. Заморозить. Либо второй момент – Израиль.

Какие гарантии, кто сегодня вообще о них говорит, что Украина не будет вторым Израилем, второй Южной Кореей, вторым Тайванем и прочие моменты? То есть пока идут спекуляции. Запад хочет слить Украину в таком выгодном себе масштабе и перенести противодействие, противоборство в другие регионы.