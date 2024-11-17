Прямой эфир

«Клин будет вбиваться через псевдомир». Может ли Трамп рассорить Россию и Китай

17 ноября 2024 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая:
Будет ли главной задачей на ближайшие 4 года для команды Трампа вбить клин между Россией и Китаем?

«Клин будет вбиваться через псевдомир». Может ли Трамп рассорить Россию и Китай-2

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ:
Конечно. И главный клин будет вбиваться через псевдомир. А я думаю, что это будет псевдомир, потому что те задачи, которые Владимир Владимирович Путин поставил (о демилитаризации, денацификации), сегодня еще не выполнены. 

В Конституции Украины не написано, что бандеровщина, нацизм и прочее запрещены. Нет никаких гарантий языковой автономии не только русским, но даже венграм, румынам, болгарам и другим национальным группам в Украине.

А давайте посмотрим внешние вопросы, международные? Говорят: ну на 20 лет пусть Украина не вступает в НАТО. А сколько союзников у Соединенных Штатов Америки вне НАТО? Южная Корея, кричат все. Южнокорейский сценарий. Заморозить. Либо второй момент – Израиль.

Какие гарантии, кто сегодня вообще о них говорит, что Украина не будет вторым Израилем, второй Южной Кореей, вторым Тайванем и прочие моменты? То есть пока идут спекуляции. Запад хочет слить Украину в таком выгодном себе масштабе и перенести противодействие, противоборство в другие регионы.

# Международная политика # Надежда Сасс # Петр Петровский

Другие новости рубрики

Все новости
Будет ли мир в Украине после прихода Трампа? Мнение экспертов
17 ноября 2024 19:09

Будет ли мир в Украине после прихода Трампа? Мнение экспертов

Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн
17 ноября 2024 17:57

Наши сладости даже в Африке – в 2024-м в Беларуси урожай сахарной свёклы составил около 5 млн тонн

Азарёнок: Европа связана, кастрирована, истекает кровью, на алтаре Кёльнского собора скачет ведьма
17 ноября 2024 17:56

Азарёнок: Европа связана, кастрирована, истекает кровью, на алтаре Кёльнского собора скачет ведьма