В Гродно все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды. При горисполкоме состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство города и экстренные службы скоординировали действия по скорейшему наведению порядка. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50 единиц специальной техники и более 300 работников коммунальных служб и МЧС. Силы брошены на расчистку дорог и ливневой канализации, уборку поваленных деревьев, откачку воды. Все коммунальные службы города будут работать до полного устранения последствий непогоды.