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В Гродно все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды

02 августа 2026 13:48
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В Гродно все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды. При горисполкоме состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды-2

Руководство города и экстренные службы скоординировали действия по скорейшему наведению порядка. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50 единиц специальной техники и более 300 работников коммунальных служб и МЧС. Силы брошены на расчистку дорог и ливневой канализации, уборку поваленных деревьев, откачку воды. Все коммунальные службы города будут работать до полного устранения последствий непогоды.

# Погода # Погода в Беларуси

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