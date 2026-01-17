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Лечение светом – что такое фототерапия, рассказала врач-косметолог

17 января 2026 14:52
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Лечение светом – что такое фототерапия, рассказала врач-косметолог-1

Татьяна Долбунова, врач-косметолог медицинского центра Labriz:
Фототерапия – это процедура лечения светом. Благодаря этой процедуре мы можем решить проблемы с гиперпигментацией, расширенными сосудами, телеангиэктазиями – это как раз таки такие расширенные сосуды в области носа, на щечках бывают, вопросы купероза (покраснения), и несколько мы улучшаем структуру коллагена, прогревая его в том числе. 

Зима – это идеальный период для фотолечения, потому что это период пониженной солнечной активности. Как у всех косметологических процедур, фототерапия имеет определенные показания. Первое – это все-таки беременность и лактация. 

Это острые соматические заболевания, лихорадка, тяжелые какие-то заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, некомпенсированный сахарный диабет. Системные заболевания как системная красная волчанка. Также обострение герпеса или каких-то хронических дерматозов в зоне проведения процедуры. 

Конечно, мы обращаем внимание на переносимость света и солнца. Поэтому, если у человека есть солнечная аллергия или холодовая аллергия – то, соответственно, у нас тоже есть ограничения по этой процедуре.

Лечение светом – что такое фототерапия, рассказала врач-косметолог-3

Татьяна Долбунова:
Благодаря хорошему охлаждению в современных аппаратах, она, соответственно, максимально оптимизирована по болевому ощущению. Как правило, пациенты ее переносят неплохо. Реабилитационный период – или его нет, или он достаточно короткий. 

Это может быть некоторое покраснение. Пигмент, как правило, у нас может потемнеть. После этого он вышелушивается и светлеет. Сосудики у нас спазмируются и чаще всего проходят бесследно. В домашнем уходе мы обязательно рекомендуем солнцезащитные препараты, желательно все-таки с высоким уровнем защиты – это 30, идеально 50 при любой погоде вне зависимости есть ли у нас на улице солнце. Если у нас есть покраснения или иногда может быть отечность, то это можно снять с помощью препаратов пантенола.

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