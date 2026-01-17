Лечение светом – что такое фототерапия, рассказала врач-косметолог

Татьяна Долбунова, врач-косметолог медицинского центра Labriz:

Фототерапия – это процедура лечения светом. Благодаря этой процедуре мы можем решить проблемы с гиперпигментацией, расширенными сосудами, телеангиэктазиями – это как раз таки такие расширенные сосуды в области носа, на щечках бывают, вопросы купероза (покраснения), и несколько мы улучшаем структуру коллагена, прогревая его в том числе.

Зима – это идеальный период для фотолечения, потому что это период пониженной солнечной активности. Как у всех косметологических процедур, фототерапия имеет определенные показания. Первое – это все-таки беременность и лактация.

Это острые соматические заболевания, лихорадка, тяжелые какие-то заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, некомпенсированный сахарный диабет. Системные заболевания как системная красная волчанка. Также обострение герпеса или каких-то хронических дерматозов в зоне проведения процедуры.

Конечно, мы обращаем внимание на переносимость света и солнца. Поэтому, если у человека есть солнечная аллергия или холодовая аллергия – то, соответственно, у нас тоже есть ограничения по этой процедуре.