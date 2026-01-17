Помогает планирование – как управлять своим временем, объяснила тренер по коммуникациям

Валерия Яскевич, корреспондент:

Что если я скажу, что есть один простой способ остановить эту карусель? Для этого нужны блокнот, ручка и пять минут. Называется он большой метод выгрузки.

Пишите все без разбора, без порядка и без стыда. От созвониться с коллегой до покататься на лыжах. Записывайте все, что крутится в голове. Вы уже видите масштаб. Часто мы держим в уме пять-семь самых важных дел. На самом деле их 33. Когда вы видите все 33, наконец можете сказать себе честно: я не железный. Как воплотить все эти задачи в рабочий план, спросим у эксперта.