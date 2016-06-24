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Генеральные репетиции парада на День Независимости пройдут 25 и 28 июня

24 июня 2016 06:00
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Новости Беларуси. Российские военные прибыли в Беларусь для участия в параде. В День Независимости, 3 июля, на улицах Минска можно будет увидеть порядка 160 единиц техники. Бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня. К ним присоединится и ретротехника времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

На протяжение последних двух месяцев военные усердно чеканили шаг и тянули носок, оттачивали равнение машин в колоннах. Позади десятки репетиций. Генеральные прогоны пройдут 25 и 28 июня. В праздничный же день парад пройдет по проспекту Машерова в сопровождении солдат Минского гарнизона и роты почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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