Лидия Ермошина: есть даже обращения от граждан России, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать

Новости Беларуси. Процесс голосования проходит активно и в штатном режиме. Об этом сообщает ЦИК Беларуси. Центризбирком благодарит тех избирателей, кто уже оставил свой голос на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Что касается наблюдателей, то есть такие обращения – не могут найти свой участок для голосования. Хотела бы обратить ваше внимание, что действует очень удобное мобильное приложение «Голосую!». С помощью мобильного телефона, набрав свой адрес, вы увидите участок для голосования. Есть даже обращения от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать и тоже участвовать в выборах. Естественно, они не могут. Процесс идет в штатном режиме, спокойно, слава богу, активно. Я благодарю всех избирателей, которые уже поддержали выборы и приняли участие в голосовании.