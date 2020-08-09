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Лидия Ермошина: есть даже обращения от граждан России, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать

09 августа 2020 11:00
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Новости Беларуси. Процесс голосования проходит активно и в штатном режиме. Об этом сообщает ЦИК Беларуси. Центризбирком благодарит тех избирателей, кто уже оставил свой голос на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Лидия Ермошина также напомнила, что ведение фото и видеосъемки на участке возможно только при согласии членов избирательных комиссий.   

Лидия Ермошина: есть даже обращения от граждан России, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать -1

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:  
Что касается наблюдателей, то есть такие обращения – не могут найти свой участок для голосования. Хотела бы обратить ваше внимание, что действует очень удобное мобильное приложение «Голосую!». С помощью мобильного телефона, набрав свой адрес, вы увидите участок для голосования. Есть даже обращения от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать и тоже участвовать в выборах. Естественно, они не могут. Процесс идет в штатном режиме, спокойно, слава богу, активно. Я благодарю всех избирателей, которые уже поддержали выборы и приняли участие в голосовании.     

# Выборы в Беларуси # общество # Лидия Ермошина

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