Бал цветов, фуд-корт, ColorFest: что посетить 3 июля в Минске

Новости Беларуси. Главной площадкой празднования Дня Независимости станет площадь у стелы «Минск – город-герой». Утром здесь пройдет военный парад войск Минского гарнизона. А вечером небо раскрасит салют, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Некоторые образцы военной техники покажут впервые. Так что спешите видеть. Кроме того, в этом году организаторы припасли множество других сюрпризов для тех, кто будет у стелы.

На этом параде многое покажут впервые. Премьера года, о которой много слышали и которую мало видели, – отечественный броневик «Кайман». Новинка МЗКТ – легкобронированный «Волат-1». А еще на параде появятся белорусские высокотехнологичные птицы. Это беспилотники «Беркут-2», «Гриф-1» и «Гриф-100». В целом, техники будет двое больше, чем в прошлом году. Кстати, после парада танки и бронемашины будут доступны для всех желающих. Прокатиться, конечно, не получится, а вот сфотографироваться – легко. Один из самых зрелищных моментов парада – воздушный марш авиаторов. В небо над Минском поднимутся 12 вертолетов, военно-транспортные самолеты, истребители, штурмовики. Впервые в этом году покажут высший класс летчики Министерства по чрезвычайным ситуациям и ДОСААФ. Украсит праздник и пролет боевых вертолетов России. Военный парад начнется в 10 утра. Его будут транслировать все национальные телеканалы страны. Ольга Коршун, СТВ:

3 июля в Минске мероприятия будут проходить буквально в режиме нон-стоп. В Верхнем городе развернутся масштабные исторические реконструкции. Нам покажут, каким город был в 11 веке. Здесь же вырастет настоящий город мастеров. Это для любителей хэнд-мейд. А около Дворца спорта соберутся спортсмены, которые будут соревноваться в силе и ловкости. Конечно, все это под музыкальное сопровождение. Концерты начнутся с самого утра и продолжатся до позднего вечера.

Чтобы угодить вкусам всех гостей праздника, площадка около Дворца спорта превратится в огромный фуд-корт. Ярмарка займет такую же площадь, как и 2 гипермаркета. С пылу с жару гостям подадут шашлыки, драники, колбаски – одним словом, это самая вкусная часть праздника.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУПР Мингорисполкома:

Площадь ярмарочных рядов составит 13 тысяч квадратных метров. Кафе, рестораны, торговые объекты представят здесь свою продукцию.

А вот усладу для глаз можно найти в Ботаническом саду. В розарии цветет сейчас 300 сортов роз. На бал этих цветов гостей подвезет настоящая карета. В Ботаническом саду откроется и настоящий парфюмерный бар, чтобы насладиться ароматами вдоволь. А знакомство с нашим национальным достоянием – розы здесь именно в таком статусе – пройдет под звуки симфонического оркестра. Одним словом, Ботанический сад представит жизнь в розовом цвете.

Елена Сокуренко, заведующая информационно-просветительским сектором Центрального ботанического сада:

Очень интересный мастер-класс, называется «Ботанические иллюстрации акварелью» от художника Анны Ивашко. Тоже все рисуют розы. Можно будут взять рисунок на память, поучаствовать в выставке рисунков, мы ее проведем в конце праздника.

По-настоящему яркие впечатления этот день оставит и у посетителей Лошицкого парка. Здесь пройдет фестиваль красок для всей семьи. Каждый посетитель получит плед, чтобы устроить завтрак на траве, а незабываемые эмоции гарантированы.

Георгий Качановский, организатор фестиваля:

У нас развлечения для взрослых и для детей. Мы подготовили зону для детей с аниматорами, зону фестиваля ColorFest для подростков.

В День Независимости по-особому графику работает общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы будут ходить, как в воскресенье, а трамваи, как в выходной день. Не планируется работа некоторых автобусных маршрутов. Есть изменения и в графике минского метрополитена. Подземка откроется в 5 утра, а последний поезд развезет по домам уставших отдыхающих в 2 часа ночи. К изменениям стоит подготовиться и автомобилистам. В 5.00 закрывается движение по Стариновской. Механизированная колонна начнет движение в 6 утра, и поэтапно движение будет закрываться по всему маршруту следования техники. Откроют движение по мере прохождения колонны. Кроме того, с 6 утра и до окончания утренних мероприятий частично будут закрыты эти столичные улицы. Автомобилисты некоторые время не смогут передвигаться также по этим участкам. После завершения парада по этим улицам техника будет возвращаться к местам дислокации. На обозначенных улицах на время мероприятий будет запрещена парковка. Гуляния в Минске продолжатся до позднего вечера. В 21.00 у стелы «Минск – город-герой» начнется большой праздничный концерт. На сцене – известные белорусские исполнители и победители международных конкурсов. Кстати, спеть в этот вечер сможет каждый желающий в рамках акции «Споем гимн вместе».