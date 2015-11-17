Новости Беларуси. Лидеры белорусской, европейской и американской стартап-среды собрались 17 ноября в Минске. Встреча проходит под эгидой Всемирной недели предпринимательства, которая стартовала в нашей стране накануне.

Рынок стартапов в мире сейчас стремительно развивается. И Беларусь не собирается оставаться в стороне. Так, в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» планируется организовать отдельную площадку для молодых и перспективных компаний. Там можно будет получить налоговые льготы и стабильные условия для коммерческого воплощения своих идей, причем в долгосрочной перспективе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Новицкая, координатор Всемирной недели предпринимательства в Беларуси:

У нас будет стартап-конференция, где будет множество мастер-классов для начинающих свое дело стартаперов. В основном мы концентрируемся на IT-сфере и делим на две части: финансовые инструменты для стартапа и инструменты роста.