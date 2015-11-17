Новости Беларуси. Воспитанники Кривичского спецучилища посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Фристайл». На протяжении трех часов ребята спускались с крутых горок, плавали в спортивном бассейне, а после переводили дух в джакузи. Для трудных подростков была организована и экскурсия по альма-матер будущих звезд фристайла. А в конце программы всех ждал сюрприз: ракетки для настольного тенниса в подарок.

Акватерапия для непростых ребят прошла в преддверии новогодней благотворительной акции «Наши дети».

Кирилл Харько, воспитанник, ГУО «Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально техническое училище закрытого типа»:

Нравятся эти горки, они высокие и с друзьями быстро мы с них спускаемся. Это адреналин, круто, весело.

Денис Нагорный, воспитанник, ГУО «Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально техническое училище закрытого типа»:

Я бы хотел еще сюда не раз приехать. Я и друзьям расскажу, что здесь классно.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Повышенное внимание нужно тем трудным подросткам, которые сегодня находятся в таких спецучреждениях. Это и социальная адаптация, адаптация к жизни, потому что у них еще все впереди. И я надеюсь и уверен, что все из них станут на нормальный путь.

Еще одним новогодним подарком для Кривичского спецучилища станет новый тренажерный зал. Беговые дорожки, скамьи для пресса и шведские стенки появятся в интернате до конца 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.