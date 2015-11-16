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16 ноября 400 призывников Минска и столичного региона отправились в Вооруженные Силы Беларуси

16 ноября 2015 13:28
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Новости Беларуси. В Беларуси началась отправка в Вооруженные Силы молодого пополнения. 16 ноября 400 призывников Минска и столичного региона впервые в торжественной обстановке прошли по плацу строевым шагом. Всего в воинские части страны на службу в осенний призыв будет направлено окало 12 тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобильного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Отправка нового пополнения будет осуществляться в Вооруженные Силы, органы пограничной службы, органы государственной безопасности и внутренние войска Министерства внутренних дел. Сегодня, в первый день отправки, планируется отправить до 1200 призывников. Принятие присяги вновь прибывшим пополнением спланировано на 12 декабря 2015 года.

# общество # Армия Беларуси # Юрий Кузьмин

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