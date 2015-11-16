В Беларуси началась отправка молодого пополнения в Вооруженные Силы

Новости Беларуси. В Беларуси началась отправка в войска нового пополнения. В воинские части страны в осенний призыв будет направлено около 12 тысяч призывников.

Могилевчанин Евгений Крюковский с интересом наблюдает за выступлением спецназа. Знакомые ему приемы, скорость плюс концентрация. Молодой человек к службе в армии готовился — ежедневные тренировки и занятия восточными единоборствами.

Евгений Крюковский, призывник:

Армия должна меня научить быть более мужественным, сильным. Я надеюсь, что я стану настоящим защитником Родины.

Призывник из Минска Антон Чехович получил высшее юридическое образование и свободно разговаривает на двух иностранных языках. К очередному этапу в жизни — службе в армии — подходит практически: это и опыт, и новые знания.

Антон Чехович, призывник:

Армия — школа жизни для многих людей. У меня товарищи многие отслужили. Стану, может быть, более самостоятельным, дисциплинированным точно стану, научусь распоряжаться своим временем.

Впрочем, что касается знаний, то в этом году более 30 тысяч призывников получили отсрочки. 70% из них — для продолжения образования.

Дмитрий Петрович, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Военного комиссариата г. Минска:

Если туда пойдет наиболее подготовленный гражданин Республики Беларусь, боевая выучка в Вооруженных Силах будет на порядок выше.

Сегодня у призывника по мере его подготовки и группы годности есть возможность выбирать тот род войск, где бы ему хотелось служить. Такой подход позволяет сбалансированно распределить контингент, учитывая интересы всех сторон.

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Отправка нового пополнения будет осуществляться в Вооруженные Силы, органы пограничной службы, органы государственной безопасности и внутренние войска Министерства внутренних дел. Сегодня первый день отправки. Планируется отправить до 1 200 призывников.

Несмотря на то, что шаг чеканить призывники еще не привыкли и выправка у них отнюдь не армейская, сегодня для родных и близких они — защитники.

Впереди у призывников — первый подшитый воротничок и устав вместо настольной книги. Курс молодого бойца и присяга. Всего же воинские части страны в осенний призыв пополнят около 12 тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.