Лукашенко: Трамп меня удивил

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американский лидер его удивил своей ролью посредника во время встречи лидеров США и России на Аляске 15 августа. Такое мнений белорусский лидер высказал во время общения с журналистами после интервью Медиакорпорации Китая, которое состоялось в пятницу, 22 августа, во Дворце Независимости.

Как информирует Telegram-канал «Пул Первого», Президент Беларуси считает, что американский лидер Трамп не проиграл по итогам переговоров на Аляске, как пишут многие СМИ.