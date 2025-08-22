Лукашенко: Трамп меня удивил

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американский лидер его удивил своей ролью посредника во время встречи лидеров США и России на Аляске 15 августа. Такое мнений белорусский лидер высказал во время общения с журналистами после интервью Медиакорпорации Китая, которое состоялось в пятницу, 22 августа, во Дворце Независимости.
Как информирует Telegram-канал «Пул Первого», Президент Беларуси считает, что американский лидер Трамп не проиграл по итогам переговоров на Аляске, как пишут многие СМИ.
Лукашенко высказал мнение, что при данных обстоятельствах никаких конкретных договоренностей быть и не могло, так как встречались не стороны конфликта, а только одна из сторон. Дональд Трамп выступал лишь в роли посредника, с которой он справился отлично – ему было важно услышать позицию Российской Федерации. Президент Беларуси добавил, что о конкретике мог говорить Владимир Путин, но не посчитал это нужным делать, он выступил дипломатично.
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