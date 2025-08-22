Вступительная кампания – 2025! Лицей БГУ примет 264 новых учащихся

Экономика и обществоведение стали самыми популярными профилями по итогам вступительной кампании в лицее БГУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
264 учащихся успешно прошли вступительные испытания. На одно место претендовали 10 человек. Дать объективную оценку знаниям помогают экзаменационные задания, которые специально для лицея готовит Республиканский институт контроля знаний.
Татьяна Мамчиц, директор Лицея имени Ф.Э. Дзержинского Белорусского государственного университета:
Все задания, несмотря на то, что они охватывают учебные программы и не выходят за рамки, но сформированы таким образом, есть тоже уровневые задания. То есть, если мы говорим 10 заданий, то первое и, к примеру, пятое, они под силу практически всем ребятам, но уже с пятого и до десятого, конечно, посложнее. Это нужно и критическое мышление, и дополнительные знания, и есть задания, где нужно подумать, проанализировать, осмыслить и выполнить математически.
В лицее БГУ уже сейчас готовятся к торжественной линейке, которая пройдет 1 сентября. Ожидается, что день знаний вместе с ребятами встретит Герой Беларуси, первый космонавт за время нашей суверенности. Марина Василевская приглашена в качестве почетного гостя.