Вступительная кампания – 2025! Лицей БГУ примет 264 новых учащихся

Татьяна Мамчиц, директор Лицея имени Ф.Э. Дзержинского Белорусского государственного университета:

Все задания, несмотря на то, что они охватывают учебные программы и не выходят за рамки, но сформированы таким образом, есть тоже уровневые задания. То есть, если мы говорим 10 заданий, то первое и, к примеру, пятое, они под силу практически всем ребятам, но уже с пятого и до десятого, конечно, посложнее. Это нужно и критическое мышление, и дополнительные знания, и есть задания, где нужно подумать, проанализировать, осмыслить и выполнить математически.

В лицее БГУ уже сейчас готовятся к торжественной линейке, которая пройдет 1 сентября. Ожидается, что день знаний вместе с ребятами встретит Герой Беларуси, первый космонавт за время нашей суверенности. Марина Василевская приглашена в качестве почетного гостя.