Дочь Батьки Миная о его убитых детях: «Тема запретная была. Конечно, это рана на всю жизнь»

Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея имени Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева:

Миная Шмырёва стали называть Батькой ещё в довоенный период, когда дети остались без матери в 1939 году, и воспитание, забота о детях легла полностью на плечи Миная Шмырёва. И в то время, когда он работал на Новоалександровском льнозаводе, возглавлял его, и на фабрике имени Воровского директором, уже по воспоминаниям тех людей, которые с ним работали, он был очень ответственный и всегда, в любой момент мог помочь, кто бы к нему не обратился, боролся за справедливость. И уже впоследствии он стал и Батька для партизан. Потому что все боевые операции в первый период – 1941-1942 год, когда существовали Витебские ворота, ведь, действительно, на его плечи легла забота и о тех партизанах, которые находились под его командованием, забота о мирном населении, которое находилось на оккупированной территории. И благодаря тому, что партизаны-шмырёвцы удерживали эти ворота, приличная часть населения могла уйти в советский тыл, спасаясь от карательных экспедиций. То есть вся эта забота о людях: партизанах, мирном населении, позволила называть этого человека Батька Минай.

Когда начнется Великая отечественная, он снова уйдет защищать свой уголок Земли, организует партизанский отряд на уже оккупированной территории, а вместе с ним в леса уйдут 25 человек. 9 июля – день создания шмырёвской бригады. Хозяева на своей территории, партизаны знали каждую тропку, нападали на немцев неожиданно и били в самые уязвимые места: уничтожали кавалерию противника, громили автоколонны, сжигали мосты. А в начале сентября 1941 года, когда войска Вермахта уже были на подступах к Ленинграду, в белорусских лесах, считай, в немецком тылу, отряд партизан, разбившись на 3 группы, атаковал городской посёлок Сураж.

Денис Яковлев:

Немцы были ошеломлены, они не ожидали такого разворачивания партизанского движения. Была назначена сумма за голову Шмырёва, в документах они называют его фюрер Шмырёв, как по аналогии то, что руководитель отряда. Называют и бандит Шмырёв. За голову бандита Шмырёва назначают 120 тысяч марок, 50 тысяч марок, отрезок земли, корову лошадь и так далее.

Впоследствии немецкие власти решают, всё-таки, захватить в заложники детей Миная. Долго они их искали и, всё-таки, недобрые люди помогли им, из местного населения, конечно же – сами они не могли найти, по своим силам немецкой власти. Были захвачены дети.

Многие говорят: почему Шмырёв не эвакуировал их, не вывез? Известно, что было несколько попыток их вывезти за линию фронта, ещё в первоначальный период, однако по пути движения навстречу был высажен десант немецкий и несколько раз им приходилось возвращаться. И потом уже Минай Шмырёв принимает решение о том, чтобы оставить детей здесь уже, у тёщи и матери – то есть, разделить их по два человека.

События разворачивались в Витебской области Беларуси, фильм снимали там же, спустя 30 лет. Отчасти рискованно, ведь были живы те, кто вместе со Шмырёвым партизанил – тут уж не до вымыслов. Сейчас большинство деревень в окрестностях Суража стали дачами, о съёмках помнят буквально единицы, те, кто ещё детьми присутствовал на площадке.