Бездомные в Минске: что для них счастье и почему они не стремятся изменить жизнь

Если сравнить бедного человека и богатого, то у бедного есть явное преимущество: он все еще надеется, что деньги могут сделать его счастливым.

Эти люди практически никогда не жалуются. Им абсолютно безразличны курсы валют, цены на коммунальные услуги. Каждый день они проживают как последний. Но вот стоит ли брать с них пример, это вопрос...

Евгений:

В 2011 году меня посадили. Сидел возле церкви с шапкой. Потом узнал Олесю, стали по мусоркам, металл... Жили везде.

Евгению 23, в светлое будущее он шагает не один, а с Олесей. И девушка на собственном опыте убедилась, что с милым рай и в палатке.

Евгений:

Юрик приютил нас, но сказал, что надо зарабатывать.

Юрик в этой компании самый старший, ему 48 лет. В прошлом рокер-байкер. Живет он уже здесь 3 года. Юрик показывает свои владения. Крыша из брезента, стены из фанеры. Как он сюда попал и как выживает, рассказывает с неподдельной горечью.

Юрий:

5-6 лет назад я жил, ни о чем не думая. У меня была хорошая работа. У меня была хорошая жена. У меня было хорошее жилье. Если бы я не связывал жизнь с женщинами, я бы сейчас жил в огромной крутой квартире и был бы обеспечен.

Мало кто из нас представлял себя когда-нибудь на месте наших героев. И они тоже не думали, что однажды улица станет их домом. Прошлой зимой в мороз Юрий лишился стоп. Но даже инвалидность не позволяет ему идти на паперть.

Юрий:

У меня спрашивают попрошайки: «Почему ты не идешь, не садишься рядом?». Я говорю им, что не могу. Не могу я у людей просить. Пока могу ходить, могу зарабатывать, я лучше буду зарабатывать.

Для тех, кто попал в подобную ситуацию, есть дома временного пребывания. Однако наши герои не желают расставаться со своим образом жизни и отказываются от такой помощи.

Всего в Беларуси около 10 тысяч людей, которые по разным причинам остались без крова. Для таких есть дома временного пребывания. Однако наши герои не желают расставаться со своим образом жизни и отказываются от такой помощи.

Евгений:

Меня устраивает все. То, что есть, слава богу, есть.

Психологи утверждают, что бездомность — это ненормальное состояние человека. Существует даже психическое расстройство, которое называется «Зависимость пилигримов» или вагобондаж — влечение к скитанию и бродяжничеству, к жизни на улице.

Верите во что-нибудь?

Евгений:

Во Всевышнего! Я в монастыре работал, платили там.

А почему ушли?

Евгений:

Хочется расслабиться, а там пить нельзя.

А что нужно для счастья Юрию? Бутылка водки или пачка сигарет?

Юрий:

Мне для счастья нужно только одно. Мне нужна машина времени. Больше ничего. Я бы лет на 10-15 слетал назад, пожил бы как человек. Походил бы с дочкой с коляской. На мотоцикле бы поездил. Я был бы обеспеченный полностью.

Грустные воспоминания Юрия понятны, но, согласитесь, инвалидом мужчина стал не в боях за Родину и не на производстве. Ничто и никто не мешает с помощью государства восстановить документы, трудоустроиться и даже получить кров над головой. Увы, нашим героям нужно другое…

Олеся:

Я хочу, чтобы оставили нас всех в покое, чтобы не гоняли нас. Мы же ничего плохого не делаем.

Особо сердобольным гражданам может показаться, что этих людей надо реально оставить в покое. Мол, они не мешают и ничего не стоят государству. С этим можно поспорить: как правило, такие люди сами рано или поздно теряют здоровье и тогда они поступают на полное наше с вами содержание. В больницы, приюты и интернаты, которые строятся и обслуживают болезных исключительно на бюджетные средства.

Вот уж действительно, как мало надо человеку, чтобы почувствовать себя счастливым, и как много, чтобы не почувствовать себя несчастным!