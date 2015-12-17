Что делать и куда бежать: минчанка принимала ванную, когда в помещение залетела ворона

Нежданных гостей не бывает, бывают только хозяева, которые потеряли бдительность. Героиня этого сюжета, человек чрезвычайно бдительный, но и в страшном сне не могла представить, кто именно без приглашения появится в ее квартире.

В запотевших стенах ванной комнаты внезапно стало тесно. Чужое присутствие гнетущей тенью наваливалось на девушку, приводя рассудок в смятение. Увы, это не введение художественного триллера, а реальная история Алены Гавриловой. Тяжелый трудовой день минчанки должен был закончиться расслабленно – в пенной ванной. Но планы на вечер спутал незваный гость.

Алена Гаврилова:

Когда принимала ванную, что-то начало шебуршать очень сильно. Какие-то активные действия. Я не могла понять, что это. И тут ко мне влетает эта ворона или галка. У меня ванная завешивается шторкой. Первая реакция, которая у меня была: я за эту шторку, срываю эту ее, закрываюсь шторкой. Я не помню, как я вылезла из ванны, как я оказалась в коридоре, но в коридоре я оказалась в чем мать родила.

Сегодня воспоминание о пернатом вторжении вызывает у Алены лишь смех, но в тот роковой день с девушкой чуть не случился нервный срыв. Спас положение вызванный в ЖЭС сантехник, который оглушил галку и выпустил на волю.

Алена Гаврилова:

Теперь в ванную комнату я захожу вот так: немного с опаской. Я сразу смотрю туда, откуда вылетела эта злополучная птица, и только потом я захожу смело в ванную или в туалет. Мне здесь никогда не скучно. Здесь такой дом, что здесь скучать не дают. Здесь ЖЭС работать вообще не хочет. Вообще. Кроме сантехника, да. Еще раз отдельное спасибо сантехнику.

Дикие птицы попадают в квартиры верхних этажей через вентиляционные шахты. Усаживаясь погреться от источника тепла на крыше, они засыпают и просто падают внутрь здания. Кстати, под крышу дома на улице Червякова пернатые проваливаются регулярно, ведь кровля дома насквозь в дырах.

Зинаида Лиленко:

1,5 месяца назад залетел голубь. Но голубя я не так еще боюсь, но это ж переполох какой! У меня внучка живет. А если она испугается? Это ж не дело такое. Бороться с ними, я не борюсь, потому что вижу – это все бесполезно.

25 лет – это усредненный срок службы дома. Считается, что капитальный ремонт принято проводить раз в четверть века. Однако коммунальщики, похоже, думают иначе. Дому №2, корпус 2, на улице Червякова почти 60 лет, но кардинальные перемены здание так и не настигли.

Людмила Мельникова:

Вообще, я в ЖЭС обращаюсь регулярно. Меня, когда слышат «квартира 38», практически кладут сразу трубку. Неделю назад обращалась, у меня было 17 градусов тепла в квартире при заклеенных окнах. Мне сказали: «Ну, может быть, Вы просто незакаленные».

Сотрудники ЖЭС 38 отказываются держать ответ за разваливающийся дом как перед жильцами, так и перед журналистами. Но красноречивее отписок коммунальщиков выглядит та самая дырявая крыша, в которую залетают птицы. Многие, как мы видим, назад не возвращаются – чердак дома стал настоящим птичьим кладбищем. Как говорится, без комментариев.

Как только этот сюжет выйдет в эфир, мы обязательно отправим официальный запрос в ЖЭС, ЖРЭО и в администрацию Центрального района столицы. Ответы коммунальщиков и чиновников мы обязательно озвучим в одной из следующих программ.