Очень рады такому празднику: впечатления гостей об открытии Дня письменности

Новости Беларуси. Лучшие традиции культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. В Рогачёве, который в эти дни приобрел статус литературной столицы, дан официальный старт празднованию Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разные годы торжества проходили в исторических и культурных центрах страны – Полоцке, Турове, Новогрудке, Несвиже. С 1994 года уже более 20 райцентров принимали День письменности. Флаги этих городов, кстати, и внесли в самом начале на главную сценическую площадку праздника.

А 4 сентября в Рогачёве заложена новая традиция Дней письменности.

Отныне гости будут привозить в дар библиотечному фонду свои любимые книги. Таким образом, города получат настоящие реликвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости Дня белорусской письменности:

Мы приехали из Быхова потому, что не так давно (три года назад) у нас был ХХ, юбилейный день письменности. Поэтому мы очень рады, что нам довелось побывать в Рогачёве и посмотреть. Здесь всё очень здорово, нам всё очень понравилось, много где сфотографировались. И надеемся, что праздник ещё продолжается, так что много чего увидим.

Праздник замечательный! Понравилось, что организовано всё на высоком уровне.

Мы прыехалі з горада Гомеля разам са сваімі роднымі, дзецьмі – у нас вялікая сям’я. Прыехалі спецыяальна на свята, на Дзень беларуская пісьменнасці. Нам усё пакуль што падабаецца.

Очень хорошее настроение. Город преобразился, очень рады такому празднику, что проходит у нас.

А в эти минуты на главной сцене вручают Национальную литературную премию.

Имена лучших прозвучат в 7 номинациях. Кто же покорил культурный Олимп? Все подробности – уже в следующем выпуске новостей. А телеверсию церемонии открытия Дня письменности в Рогачёве смотрите сегодня в 20.30 на СТВ.