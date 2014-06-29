Личную историю телеканалу СТВ рассказал солдат-освободитель, ветерана Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. Участник Великой Отечественной войны Анатолий Павлович живет в российском городе Рудня. Однако своей родиной он считает все республики Советского Союза, в том числе и Беларусь, которую он освобождал. В копилке наград ветерана Орден Славы 3 степени, орден Великой Отечественной войны 1-й степени и многочисленные медали. За заслуги перед Отечеством несколько лет назад Анатолию Павловичу российские власти даже подарили машину, на которой в свои 90 лет фронтовик ездит с удовольствием.

В городском поселке Рудня Смоленской области эту «7-ку» не останавливают даже сотрудники дорожной полиции. И дело здесь не столько в отечественном российском производителе авто, сколько в самом владельце синих «Жигулей». За рулем – 90-летний участник Великой Отечественной войны Анатолий Ефременков. Заставить притормозить резвого для своих лет ветерана под силу, разве что, поездам.

Поездам, которые даже спустя 70 лет напоминают нашему герою о не самых приятных моментах прошлого.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Вечером лежал на операционном столе. Маленькая женщина зашила рот, завязала медной проволочкой тоненькой. Связала оставшиеся зубы. Надо было снять швы, но я был на колесах. Сестра была одна на 2 вагона: я не снимаю швы. Ну, так и поехал. Зажили нитки.

За три года войны рядовой Анатолий Ефременков прошел в составе 2 Прибалтийского и 3 Украинского фронтов 7 стран, в том числе и Беларусь. И ранен был только единожды в Венгрии. Тогда неподалеку взорвалась мина и 6 осколков вонзились в тело молодого бойца. Многие до сих пор там же и остаются.

До сих пор остается израненным не только тело ветерана, но и душа. Душа некогда подающего надежды артиста, который слова из школьного спектакля, помнит спустя более 7 десятков лет.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Я играл Пушкина «Цыганы». Земфира, я диких песен не люблю! Олег, а я про тебя пою. Я ее должен был зарезать за измену. Взяли ребята чернила красные и деревянный нож. И так я ее убил.

Вся жизнь – игра и люди в ней – актеры. Это знаменитое выражение стало пророческим в судьбе молодого парня, который в 17 лет ушел на фронт. Теперь ему предстояло убивать не понарошку и в руках держать настоящее оружие.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Мне дали автомат. Я с ним не мог еще обращаться. Вот тут, под Лиозно, прислал командир роты ординарца с другой роты. Он мне его разобрал 5 или 10 раз. Потом я разобрал. Потом начали стрелять по деревьям, по макушкам. И освоил так.

Примерно тогда, когда в составе 2-го Прибалтийского фронта юный минометчик принимал участие в освобождении Беларуси. Перед наступлением на Россоны, что на Витебщине, кто-то из сослуживцев предостерег молодого бойца: мол, немцы, спешно покидая захваченные ранее дома, часто оставляют вещи и еду, хорошенько сдабривая их при этом отравой.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Иди глянь в эту хату. Я зашел. Сковорода жареной картошки. Немецкий котелок и курица там вареная. И бутылка черная вина. А я думал нельзя, сейчас взорвешься. Я вышел ему сказал, он говорит, вон старшина идет. Заходи в этот дом, когда он подойдет. И надо было видеть меня сбоку. Мое выражение. Когда я зашел в хату. Он разлил эту бутылку на 3 кружки. Выпил, закусывает. И, ну, так война, я бы и отраву выпил. Выпил, что-то схватил в руку и пошли.

Как говориться, повезло. Правда, после своеобразного пира наступила пора жуткого голода. Советские войны попали в объятия болот Россонщины. Многие так и не вышли из партизанских лесов. Нашему герою снова повезло. Говорит, песни на протяжении всей войны помогали выжить.

Какими стали страны, которые освобождал Ефременков, ветеран знает, разве что из новостей по телевидению. Кроме Беларуси. Пока хватало сил, он нередко посещал нашу страну, фактически восставшую из пепла за эти годы.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Хатынь. Там подъедешь под лес, идешь. И слышишь колокол: БАМ, БАМ, БАМ. И этот звон дает знать, что там было.

Теперь же добраться в силах разве что до Лиозно, ближайшего белорусского приграничного города. Причем ездит всегда с удовольствием, потому что чувствует здесь себя как дома.

И продолжает рассуждать.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Независимая страна. И молодец Лукашенко, что он делает. И он держит в руках, и молодец, что держит.

К слову, российский солдат Победы Беларусь называет своей родиной. Впрочем, как и все страны, которые ему пришлось отстаивать в роковых 40-х.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Для меня родина: от северно-ледовитого океана до Кушки на юге и от Калининграда до Курил. Вот это моя родина. Я за это пролил кровь и ношу до сегодняшнего дня осколки.

А вот к этому мемориалу в деревне Микулино, недалеко от Рудни, Анатолий Павлович приходит едва ли не каждый месяц. В братской могиле захоронены ребята, которые минировали именно те территории, с которых и стартовала наступательная операция по освобождению Беларуси Багратион.

К слову, отсюда, из Руднянского района, помимо Ефременкова на фронт ушли тысячи других ребят. В том числе и юноша, чье имя навеки вошло в историю Великой Отечественной. Михаил Егоров. Тот самый сержант, водрузивший Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага.

Анатолий Ефременков, участник Великой Отечественной войны (Россия):

Там каркас был в Рейхстага этом, он горел, сбили. Он оборвал руки, рассказывал, чтоб долезть. Там нашли трубу. Воткнул это знамя в трубу и закрепил, наконец.

Тем самым, объявив на весь мир о Победе. О Победе, за которую сражались миллионы советских воинов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.