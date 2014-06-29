Автор системы «Умный дом» Станислав Архипенко ответил на вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ

На вопросы ведущего программы «Неделя» ответил выпускник БГУИР Станислав Архипенко.

Как вам Республиканский бал, будет ли что вспомнить?

Станислав Архипенко, выпускник БГУИР:

Да, это было очень впечатляюще. Вспомнить можно много чего. Во-первых, я был очень удивлен и очень рад, что вся беседа, все мероприятие проходило в такой неформальной обстановке, то есть я мог свободно поговорить с ректором, вокруг было много министров.

А какие-то бизнес-контакты там можно было завязать с кем-то?

Станислав Архипенко:

Думаю, конкретно по делу вряд ли можно было поговорить. С другой стороны, просто познакомиться, сказать пару идей. Например, я так и сделал. Я познакомился с министром информатизации, сказал, что у меня есть пару интересных идей, он меня перенаправил, сказал изложить все в письменном виде и что все будет рассмотрено.

На этот бал приглашаются не просто студенты, а где-то отличившиеся, которые что-то придумали, что-то реализовали. Насколько я знаю, вы не только придумали, но и реализовали систему «Умный дом». В чем она состоит?

Станислав Архипенко:

Суть данной системы состоит в том, чтобы автоматизировать повседневные задачи, которые стоят перед человеком.

То есть у вас есть пульт управления вашей квартирой, и в можете даже не находясь дома, вскипятить воду, выключить свет.

Станислав Архипенко:

Абсолютно верно.

Как давно вы эту систему придумали, разработали. Может быть, ею кто-то интересовался, чтобы ее запустить в промышленном масштабе?

Станислав Архипенко:

Я начал разрабатывать, когда еще учился в университете на 3 курсе. Я не то чтобы планировал сделать сразу комплексную большую систему, она больше из себя представляет набор модулей, взаимодействующих между собой. Сначала был реализован один функциональный канал, потом был реализован еще один функционал. Все вещи, все компоненты этой системы начали работать вместе, переплетаются между собой, отдают и получают друг от друга информацию. С годами работы получилось то, что есть сейчас на самом деле. Интересовались по поводу этой системы. Она реализована не только конкретно у меня, также я установил некоторые аспекты этой системы на одной из баз отдыха, были еще интересные предложения, но пока что до более предметного разговора дело не дошло.

Если говорить о времени учебы в ВУЗе, вы довольны тем, как оно прошло, полученными знаниями? Или все-таки могло бы быть и лучше, ожидали большего?

Станислав Архипенко:

Я оказался очень доволен, впечатлен, по крайней мере, своим университетом. То, что университет дает знания, это понятно, конечно, все идут за знаниями. Для себя я вынес еще один интересный урок — обычно, когда открываешь книгу и начинаешь читать, там ничего не понятно, кажется, что книга плохая. Так вот из университета я понял одно — если ты читаешь страницу и тебе на странице ничего не понятно, это не значит, что книга плохая, это значит, что эту страницу надо прочитать еще раз. Университет научил действительно работать.

Раньше стояла проблема такая: даже если у тебя было какое-то изобретение, даже если оно было реализовано, поставить его на коммерческие рельсы было достаточно проблематично. В этом плане в университете вам как-то помогают, есть какие-то такие направляющие?

Станислав Архипенко:

Есть, он существует очень давно. Это называется дипломный проект. Ты можешь писать дипломный проект и работу. Она может относиться к тому, чем ты будешь заниматься в будущем, может не относиться. Я решил использовать эту возможность, написал дипломный проект, касающийся этой темы. То, чего мне не хватало до этого (например, экономических расчетов, расчетов рентабельности), все это было отражено в дипломе и теперь мне нужны инвесторы, которые помогли бы мне это реализовать. Всю работу, вся подготовительная часть была сделана в рамках дипломного проекта.

Насколько сегодня просто или сложно выпускнику БГУИР устроиться на работу?

Станислав Архипенко:

Не сложно. Разумеется, если человек ничего не умеет, тогда сложно. Как правило, это не сложно. Меня нашли, по-моему, в начале 4 курса, мне предложили пройти тренинги, я согласился, потом меня сразу предложили работу, я начал работать.



После выпуска вы продолжите с тем же самым работодателем?

Станислав Архипенко:

Я планирую продолжить с тем же работодателем. Меня все устраивает. Я работаю в парке высоких технологий. Интересная, многогранная работа. Более того, к молодым специалистам относятся очень хорошо. Как правило, компания беспокоится о том, как хорошо ли себя чувствует работник, хорошо ли ощущает себя в компании. Если тебя что-то не устраивает, ты всегда можешь это высказать.

Есть у вас какие-нибудь новые задумки в плане таких проекта, как «Умный дом», вы что-то еще собираетесь реализовать такое масштабное, но свое?

Станислав Архипенко:

Идей достаточно много. Некоторые пересекаются с «умным домом» на уровне технологий, которые я использовал. Я планирую сейчас поступить в магистратуру и продолжить там работу по поводу других проектов.