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Личное отношение к подвигу. В Брестской крепости представили экспозицию, посвящённую защитникам Отечества

01 марта 2021 08:04
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Новости Беларуси. В художественном музее Брестской крепости презентовали новую экспозицию. Больше шести десятков работ принадлежат 20 различным авторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личное отношение к подвигу. В Брестской крепости представили экспозицию, посвящённую защитникам Отечества-1

Величественный вид Цитадели – маслом на холсте, ордена на дедушкином мундире – детской гуашью. Каждый художник в своей технике, манере и стиле передает отношение к подвигу.

Личное отношение к подвигу. В Брестской крепости представили экспозицию, посвящённую защитникам Отечества-4

В вернисаже участвуют как совсем юные дарования, так и уже опытные мастера. «Деревья счастья» от брестской рукодельницы Светланы Тарасовой уже давно можно найти в коллекциях жителей Канады, Франции и Великобритании.

Личное отношение к подвигу. В Брестской крепости представили экспозицию, посвящённую защитникам Отечества-7

Светлана Тарасова, мастер декоративно-прикладного искусства:
Мне иногда говорят: «Покажите мужской подарок». Конечно, это не будет цветущая сакура – это скорее женский подарок.

Личное отношение к подвигу. В Брестской крепости представили экспозицию, посвящённую защитникам Отечества-10

Но если это дерево Победы (а я сейчас делаю «деревья счастья» или «деревья жизни») – это семейное древо, без мужчины здесь никак не обойтись.

Личное отношение к подвигу. В Брестской крепости представили экспозицию, посвящённую защитникам Отечества-13

Тигран Джавадян, руководитель Белорусской ассоциации творческих людей:
Мы говорим о развитии белорусской культуры. Но чтобы культура развивалась, в первую очередь нужно мирное небо. Нам нужны защитники. Мы все взаимосвязаны. Поэтому мы, конечно, благодарны этим людям, которые не жалеют себя и делают все, чтобы у нас был мир, мы могли спокойно работать, развиваться, творить. 

Инициатором выставки выступила Белорусская ассоциация творческих людей. Площадка объединяет опытных и малоизвестных авторов и дает возможность художникам выставляться как в Беларуси, так и за ее пределами.

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Тарасова # Тигран Джавадян # Фотофакт

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