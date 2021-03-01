Личное отношение к подвигу. В Брестской крепости представили экспозицию, посвящённую защитникам Отечества

Величественный вид Цитадели – маслом на холсте, ордена на дедушкином мундире – детской гуашью. Каждый художник в своей технике, манере и стиле передает отношение к подвигу.

В вернисаже участвуют как совсем юные дарования, так и уже опытные мастера. «Деревья счастья» от брестской рукодельницы Светланы Тарасовой уже давно можно найти в коллекциях жителей Канады, Франции и Великобритании.

Светлана Тарасова, мастер декоративно-прикладного искусства: Мне иногда говорят: «Покажите мужской подарок». Конечно, это не будет цветущая сакура – это скорее женский подарок.

Но если это дерево Победы (а я сейчас делаю «деревья счастья» или «деревья жизни») – это семейное древо, без мужчины здесь никак не обойтись.

Тигран Джавадян, руководитель Белорусской ассоциации творческих людей:

Мы говорим о развитии белорусской культуры. Но чтобы культура развивалась, в первую очередь нужно мирное небо. Нам нужны защитники. Мы все взаимосвязаны. Поэтому мы, конечно, благодарны этим людям, которые не жалеют себя и делают все, чтобы у нас был мир, мы могли спокойно работать, развиваться, творить.

Инициатором выставки выступила Белорусская ассоциация творческих людей. Площадка объединяет опытных и малоизвестных авторов и дает возможность художникам выставляться как в Беларуси, так и за ее пределами.