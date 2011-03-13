Лицеисты БГУ завоевали две золотые медали на Республиканском турнире юных физиков

Два первых места достались сборным старшеклассников. И уже в июле они представят свои разработки на Международных интеллектуальных состязаниях.

Еще совсем недавно их абсолютный результат в Республиканском турнире был только теорией. В расчете своего успеха «золотая» команда лицея БГУ легких формул не искала. И уже скоро победа оказалась в их руках.

То, что на первый взгляд казалось фантастической головоломкой, уже полгода спустя вылилось в фантастический результат уникальных экспериментов. В интеллектуальную схватку вступили 18 команд из всех уголков республики. Одни докладывают, другие оппонируют, третьи рецензируют.

Станислав Красулин, капитан команды-победителя Республиканского турнира юных физиков:

Я рабіў задачу, у якой трэба было зрабіць машынку, якая б ездзіла за конт энэргіі, назапашанай у паветраным шарыке.

Хитрые экспериментальные установки – дело рук юных Эйнштейнов. Преподаватели лицея признаются: от вундеркиндов часто ждешь неожиданных открытий. На уроках они не только учатся, но и учат.

Быть избранным среди избранных – новая планка и новая точка отсчета. Определить оптимальный вектор развития редких способностей физбойцов помогали выпускники лицея БГУ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В прошлом лидеры турнирных таблиц раскрывают профессиональный секрет: беспроигрышный путь к статусу лидера – это «правильно «упакованные знания». Ведь удивить главных членов жюри, докторов наук, можно только эксклюзивной подачей авторского эксперимента.

Александр Мамойко, руководитель команды-победителя Республиканского турнира физиков:

Сейчас из призеров этого турнира будет собираться единая команда, которая будет выступать в Иране в этом году.

Леонид Маркович, заместитель председателя оргкомитета Республиканского турнира юных физиков:

Такие конкурсы мы рассматриваем как некие лакмусовые бумажки, как некоторые этапы, чтобы проверить себя. Правильно ли мы работаем, правильно ли мы одаренность эту используем, правильно ли мы взяли вектор развития их талантов, потому что в будущем их ждет серьезная научная работа. Это полезно и им, и нам.