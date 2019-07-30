Пенсии за работу в особых условиях хотят значительно увеличить

Новости Беларуси. Досрочные пенсии за работу в особых условиях в ближайшее время будут заметно повышены. Стало известно, что соответствующий проект указа сейчас проходит этап согласования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что после его принятия выплаты вырастут сразу в несколько раз, до примерно 400 рублей. Сейчас такие работники могут претендовать лишь на профессиональную пенсию, размер которой составляет только 40-50 рублей. По мнению разработчиков документа, это несоизмеримо с их огромным трудовым вкладом, и в этом вопросе необходимо установить более справедливые подходы.