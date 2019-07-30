Прямой эфир

Пенсии за работу в особых условиях хотят значительно увеличить

30 июля 2019 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Досрочные пенсии за работу в особых условиях в ближайшее время будут заметно повышены. Стало известно, что соответствующий проект указа сейчас проходит этап согласования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что после его принятия выплаты вырастут сразу в несколько раз, до примерно 400 рублей. Сейчас такие работники могут претендовать лишь на профессиональную пенсию, размер которой составляет только 40-50 рублей. По мнению разработчиков документа, это несоизмеримо с их огромным трудовым вкладом, и в этом вопросе необходимо установить более справедливые подходы.

Больше новостей экономики за 30 июля здесь.

# Пенсии # общество # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Минск и Будапешт свяжет прямой авиарейс
30 июля 2019 16:56

Минск и Будапешт свяжет прямой авиарейс

Президент – Ермошиной: «Не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну»
30 июля 2019 13:44

Президент – Ермошиной: «Не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну»

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса
30 июля 2019 13:33

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса