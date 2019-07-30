Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет

Новости Беларуси. В одном из дворов на улице Розы Люксембург 75-летний минчанин заказал в подарок своей дочери цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда курьер их привез, пенсионер оставил букет на лавке, а сам отошел, чтобы оплатить заказ. В этот момент на лавку сели нетрезвые мужчина и женщина. Недолго думая, мужчина забрал цветы и преподнес в подарок своей спутнице.