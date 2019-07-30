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Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет

30 июля 2019 19:29
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Новости Беларуси. В одном из дворов на улице Розы Люксембург 75-летний минчанин заказал в подарок своей дочери цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда курьер их привез, пенсионер оставил букет на лавке, а сам отошел, чтобы оплатить заказ. В этот момент на лавку сели нетрезвые мужчина и женщина. Недолго думая, мужчина забрал цветы и преподнес в подарок своей спутнице.

Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет-1

Анастасия Аникейчик, официальный представитель Московского РУВД:
Пенсионер попытался пояснить мужчине, что букет он купил для дочери, и цветы – его. На что злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники Московского РУВД Минска в течение часа задержали злоумышленника, вернули подарок пенсионеру и поздравили его дочь с днем рождения.

Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет-4

Оказалось, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет.

# Кража # общество # Анастасия Аникейчик # Фотофакт

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