Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет
Новости Беларуси. В одном из дворов на улице Розы Люксембург 75-летний минчанин заказал в подарок своей дочери цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Когда курьер их привез, пенсионер оставил букет на лавке, а сам отошел, чтобы оплатить заказ. В этот момент на лавку сели нетрезвые мужчина и женщина. Недолго думая, мужчина забрал цветы и преподнес в подарок своей спутнице.
Анастасия Аникейчик, официальный представитель Московского РУВД:
Пенсионер попытался пояснить мужчине, что букет он купил для дочери, и цветы – его. На что злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся в неизвестном направлении.
Оперативники Московского РУВД Минска в течение часа задержали злоумышленника, вернули подарок пенсионеру и поздравили его дочь с днем рождения.
Оказалось, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет.