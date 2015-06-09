Летняя школа журналистики открывается 9 июня в Минске в рамках Х международного медиафорума

Новости Беларуси. Летняя школа журналистики открывается 9 июня в Минске. Это один из проектов Х международного медиафорума, который проходит в Беларуси. Школа творчества традиционно развернется в стенах Института журналистики Белгосуниверситета. Здесь состоится открытый диалог «Молодежь и СМИ». Мастер-классы пройдут с участием экспертов, ведущих белорусских и зарубежных журналистов.

9 июня в рамках проекта «Беларусь непокоренная», посвящённого 70-летию Великой Победы, иностранные участники медиафорума посетят мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой» и «Хатынь».

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС (Россия):

В этом году мы будем говорить на нашем форуме, на секциях, на пленарных заседаниях об итогах, об уроках Великой Победы. Об итогах той войны, о том, чтобы не допустить фальсификации истории. Чтобы никому не было бы повадно идти этим, на мой взгляд, чудовищным путем, каким пошел фашизм немецкий в 40-ых годах. Именно это и будет темой наших дискуссий.

Александр Куприянов, главный редаткор газеты «Вечерняя Москва» (Россия):

Пишет не тот, кто хорошо пишет, а том, кто хорошо думает. Мне кажется, задача преподавателей этой «Летней школы журналистики», которая проходит не первый раз, — научить думать. Я старался рассказать о вызовах современной журналистике, о столкновении интернет-журналистики и традиционной профессиональной, о рынке, о тенденциях, о том, как выбрать профессиональную точную дорогу.