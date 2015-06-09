Ландшафтный дизайнер Юлия Чемердовская в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Юлия Чемердовская, ландшафтный дизайнер, председатель правления специалистов ландшафтной индустрии.

Тенденция озеленения балконов стала постепенно возвращаться. Эта тенденция опять потихонечку начинает возвращаться в наши города. Хотелось бы ее вернуть в полной мере, чтобы наши улицы выглядели нарядно и уютно, благодаря нашей балконной зелени.

В настоящее время в продаже есть большое количество специальных подвесных кашпо. В них обычно стараются засаживать различные сорта петунии. Очень красивые цветения, которые спускаются вниз в это кашпо. Ассортимент растений, имеющихся в продаже и которые могут использовать наши жители, очень широк. При помощи этих растений, которые имеются, можно составлять интересные композиции по свету. Можно составлять какие-то нежно-романтические розово-белые композиции. Можно парадные, красивые ярко-фиолетовые с красными оттенками. Можно спокойные - нежно-голубые. Ассортимент в настоящее время позволяет делать на балконах вполне интересные композиции, которые будут смотреться достойно.