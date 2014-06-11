Новости Беларуси. Мастер-класс от акул пера и микрофона. Летняя школа журналистики открылась 11 июня в Минске. Это одно из мероприятий в рамках девятого белорусского международного медиафорума.

Образовательная площадка заинтересовала не только студентов, но и специалистов. На открытие школы журналистики приехал специальный гость – Николай Бордюжа.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности сразу отметил, что подобный форум служит хорошей площадкой для обмена мнениями и сближения позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

Такие форумы позволяют обмениваться информацией, добиться объективности. Даже когда идут противоречия или возникают противоречия между различными группами журналистов в оценке тех или иных событий, как, например, сегодня происходит. Именно на таких форумах можно сблизить позиции, можно обсудить оценки и подавать их потом населению более объективно и более профессионально. Поэтому я приветствую именно такие форумы. Они влияют на безопасность и стабильность нашего государства.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Это очень важно, чтобы не только зрелые профессиональные журналисты ощущали ритм времени, но и студенты, которые завтра выйдут из студенческих аудиторий и придут в большую журналистику, понимали, что они приходят в очень сложную и ответственную профессию, где нужно очень основательно владеть ситуацией не только в той профессиональной сфере (искусство, наука, экономика), но быть гражданином своей страны и понимать процессы, которые происходят в мире.

В рамках летней школы журналистики прошло около десятка мастер-классов с ведущими журналистами из Беларуси, России, Венгрии, Литвы, Болгарии, Эстонии. Среди тем круглого стола – современные тенденции в сфере медиа.

Леонид Млечин, международный обозреватель, ведущий телепрограммы «Документальное кино Леонида Млечина» (Россия):

Я рассматриваю это как встречу между коллегами. Всегда очень интересно поговорить с людьми, скажем, моложе себя, потому что они видят мир по-другому. Мир меняется, и ты, честно говоря, за ним уже не поспеваешь. Поэтому я с большим удовольствием, когда есть возможность, у кого-то есть интерес, с молодыми людьми, с молодыми коллегами беседую.

Анна Брецкая, студентка Института журналистики Белорусского государственного университета:

Прежде всего это перенять опыт у старших коллег, которые чего-то добились в своей области. На самом деле это очень здорово, я рада, что у меня есть такая возможность приходить и посещать подобные мероприятия.

Сергей Дубовик, директор Института журналистики Белорусского государственного университета:

В конце учебного года такого рода занятия, такого рода встречи необходимы нашим студентам для подведения итогов учебного года и для тех задач, которые они будут ставить перед собой в следующем учебном году.