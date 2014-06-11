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Многодетным родителям выделят единовременную денежную помощь для подготовки детей к школе

11 июня 2014 06:36
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Новости Беларуси. Многодетным родителям помогут подготовить детей к школе. Семьи, где три ребенка и более, получат единовременную денежную выплату в размере до 30% бюджета прожиточного минимума на каждого учащегося ребенка.

Подобные выплаты идут из средств местного бюджета, поэтому конкретные размеры материальной помощи, а также категории семей, которым могут ее оказать, определяют местные исполнительные и распорядительные органы, исходя из финансовых возможностей.

Помощь многодетным семьям предусмотрена Национальной программой демографической безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Многодетные семьи в Беларуси

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