Международный медицинский форум молодых ученых стартовал в Минске

Новости Беларуси. Школа молодых ученых. В Минске стартовал Международный медицинский форум начинающих светил науки. Он собрал около 200 специалистов из России, Украины, Грузии, Таджикистана и Франции.

В программе не только лекции ведущих белорусских и зарубежных врачей, но и выступления молодого поколения. Участники форума также проведут мастер-классы и представят свои инновационные проекты в области медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Светлицкая, председатель Совета молодых ученых Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Программа форума уникальна, потому что здесь представляются не только доклады молодых ученых. Мы впервые запустили такой проект, как «Школа молодого ученого», где поэтапно сегодня мы осветили вопросы, как прийти и заниматься наукой, как получить финансирование для научных исследований, как правильно организовать свою научную деятельность, как получить грант.

Мария Шеметова, участница конференции (Россия):

Приятно к вам ездить. Будем очень рады, если вы проедите к нам, поделитесь каким-то своим опытом.

Оксана Кундузова, участница конференции (Франция):

Совершенно очевидно, что Беларусь занимает ведущее место в области медицинских исследований. Будет очень интересно развивать обмен навыков и знаний.