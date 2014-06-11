Более 200 сотрудников госконтроля будут следить за всеми этапами вступительной кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Коррупция во время вступительной кампании в Беларуси исключена. Об этом заявил председатель Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведением вступительных испытаний в вузы и ссузы Анатолий Рубинов.

Более 200 сотрудников госконтроля будут следить за всеми этапами вступительной кампании: от централизованного тестирования и подачи документов до зачисления абитуриентов.

Также в 2014 году применят новые методы контроля, которые пока держат в секрете.

Централизованное тестирование пройдет по 11 учебным предметам в почти 60 учреждениях образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждения высшего и средне-специального образования:

Принята новая редакция правил приема. Некоторые небольшие изменения внесены. Они небольшие и в основном, можно сказать, для абитуриентов они положительные. Целый ряд моментов, которые для абитуриентов положительные. Например, снимаются собеседования обязательные, которые раньше были. Вот, скажем, создается возможность для дозачисления. Если не заполнены по некоторым специальностям, можно было принимать решения и дозачислять. Особые условия зачисления для некоторых специальностей.

Леонарда Малец, главный специалист Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Главная цель – это предоставление равных возможностей всем абитуриентам, независимо городской он, сельский, где находится вуз или учреждение среднего специального. Всем абитуриентам должны быть обеспечены одинаковые условия и соблюдены их права, гарантированные законодательством.