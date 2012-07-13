Летняя школа русского языка для иностранцев открылась в Минске. За парты сели более 50 студентов из 10 стран

Новости Беларуси. В Минске начала свою работу летняя школа русского языка для иностранцев. На факультете доуниверситетского образования БГУ постигают азы и совершенствуют свой русский язык учащиеся из Турции, Ирана, Японии, Ливии, Германии и Италии. Учебные группы сформированы в соответствии с уровнем владения русским языком. Кроме того, в программе учащихся — не только теоретические и практические занятия в аудиториях, но и всевозможные экскурсии с посещением знаковых мест Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Семенова, старший преподаватель летней школы русского языка БГУ для иностранных граждан:

Для каждой группы существует своя методика. Прежде чем формировать группы, мы проводим тестирование, чтобы выявить уровень подготовки и в зависимости от этого уровня распределяем студентов по группам.

Муратджан из Турции в летнюю школу русского языка приехал во второй раз. Молодой человек у себя в Стамбуле работает в международной компании, где знание русского необходимо. Претендует на повышение. А Марьям еще у себя в Иране 7 лет штудировала русскую грамоту. В Беларуси, так сказать, «шлифует» свои языковые навыки.

Марьям Самеи, учащаяся летней школы русского языка БГУ для иностранных граждан (Иран):

Здесь очень хороший уровень и очень хорошие преподаватели, которые тут мне помогают вырасти.

Все началось с кубинцев. Сегодня же белорусскую летнюю школу русского языка выбирают и китайцы, и японцы, и испанцы. Причем учатся они не только в аудиториях.

Елена Кишкевич, куратор летней школы русского языка БГУ для иностранных граждан:

Мы погружаем учеников в языковую среду: идем в Ботанический сад, Национальную библиотеку, едем на Линию Сталина, в Строчицы. И везде эти кусочки нашей жизни, с которой они знакомятся — и всё на русском языке.

В этом году только в летней школе русского языка иностранных учащихся более полусотни. Спрос на белорусское образование постоянно растет.