Важный шаг в экономическом росте регионов и развитии животноводства – в 2026 году в Минской области построят 15 современных молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из таких объектов – в Червенском районе: МТК «Дыя», рассчитанный на 800 дойных коров, возвели за полтора года. Сейчас там содержатся 385 коров и 46 телят. Комплекс оснащен передовыми технологиями.

Роман Хлопцов, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:

Здесь установлено доильное оборудование «Елочка» 2 по 20 с полной автоматизацией, компьютеризацией и полным учетом молока индивидуально от каждого животного. В планах – этот комплекс запустить в течение года. Мы должны выйти по нему на надой 7 тысяч литров от коровы.

МТК «Дыя» – второй современный комплекс в хозяйстве, объединяющем 7 молочных ферм. Его запуск позволит нарастить производство и создать комфортные условия для животных и работы персонала.