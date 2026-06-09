Более 1,4 тысячи выпускников получили 100 баллов на ЦЭ по госязыкам

Министерство образования Беларуси огласило итоги ЦЭ-2026. В официальном Telegram-канале ведомства представлена статистика по языковым дисциплинам с ключевыми показателями испытания в 2026 года в сравнении их с 2025 годом.

Русский язык сдавали 48 456 человек (в 2025 году – 45 990). Средний балл составил 66,16 (в 2025 году – 62,62). 1 301 участник получил 100 баллов по предмету (в 2025 году – 715).

Белорусский язык приняли решение сдавать 10 417 участников (в 2025 году – 10 770). Средний балл – 63,85 (в 2025 году – 65,62). На 100 баллов сдали экзамен – 125 выпускников (в 2025 году – 264).

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