Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?

Как говорила блистательная Мерилин Монро: «Дайте женщине пару хороших туфель и она покорит мир!» И в этом Вам непременно поможет новая весенне-летняя коллекция обуви «Марко».

Изящные модели удивляют не только ярким принтом, интересной фурнитурой, но и невероятным комфортом.

Софья Пчёлко, ведущий модельер ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Обратите внимание, какая подошва сложная. Сложнокомпонентные подошвы – это также тренд будущего сезона. Также мы представляем бренд «Браво», в котором наиболее ярко отражены все мировые модные тенденции, самые интересные цветовые сочетания, модная фурнитура. Новый фасон на шпильке появился у нас в этой коллекции. Очень интересно выполнена шпилька здесь. Я надеюсь, что нашим белорусским модницам он понравится. Но, по-прежнему, главным критерием при создании продукта остаётся качество. Холдинг «Марко» сегодня использует две технологии производства: клеевой и литьевой методы.

Подошвы из полиуретана имеют пористую структуру. Это и позволяет сделать обувь лёгкой, гибкой и прочной. Такие модели имеют отличную амортизацию и термоизоляцию. Идеальный вариант для весны. Кроме того, в обуви, созданной литьевым методом, часто используют ортопедическую стельку. Это – подходящий вариант для тех, кто любит долгие пешие прогулки. Поскольку нагрузка правильно распределяется по всей стопе.

Елена Сковородко, художник-модельер ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

В литьевой обуви к заготовке пристрачивается стелька. Она более мягкая. Затем на колодку надевают заготовку. Заготовку помещают в литьевую пресс-форму. Далее происходит впрыск ПЭУ-композиции и в литьевых пресс-формах формируется подошва. Таким образом, литьевая обвуь получается комфортной и мягкой. Модельная обувь, всё-таки, относится к клеевой. Потому что там мы можем применять разнообразные каблуки, различные подошвы, делать разные вышивки. То есть, это – более широкий ассортимент. На обувном холдинге «Марко» литьевой метод освоили почти 30 лет назад. Тогда изделия из натуральной кожи начали производить на полиуретановой подошве. А спустя четыре года, чтобы удивить даже самых требовательных модниц, внедрили клеевой приём крепления. Теперь же, когда технология отточена до совершенства, работают над внешним видом.

В каждой коллекции – не менее 250 новинок. В этом сезоне на пике популярности снова оказались лакированные туфли и лоферы. Привнесём элемент волшебства – стразы и жемчуг – и вуаля: можно покорять мир.

Самые дорогие туфли в мире стоят три миллиона долларов. Их создатель – дизайнер Стюарт Вейтцман – украсил пару бриллиантами.

В центре внимания – и новинки бренда «Браво». Среди наиболее популярных – различные вариации классических лодочек. Графитовый, пепельно-серый, золотой. В одном ряду, кажется, вся цветовая палитра. А для самых смелых образов можно подобрать обувь с принтованной расцветкой. Главное достоинство такого выбора – это каблук. Устойчивый и модный в этом сезоне.

Здесь же – украшенные камнями шлёпанцы. Обувь, которую принято считать повседневной, сегодня оживит даже самый обычный образ.

Себя показать и на других посмотреть. В Минске открылась 42-ая международная выставка-ярмарка товаров лёгкой и текстильной промышленности «BelTexIndustry-2018». Представители 80 компаний из разных стран приехали в столицу Беларуси, чтобы показать свои коллекции. Наши дизайнеры успешно презентуют зарубежным коллегам свои работы. Традиционно высокую оценку получают отечественные ткани и полотна.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Сегодня и наши предприятия, особенно модернизированные, на высоком уровне могут предложить свой ассортимент, который, в общем-то, нисколько не уступает. И это, в общем-то, радует. Поэтому я хочу сказать, что, сама по себе, выставка достаточно интересна. Потому что мы уже ушли от того уровня – производить только то, что умеем. Мы уже сделали шаг к Европе очень серьёзный. Сегодня белорусские производители обуви часто вдохновение ищут в Европе. Из-за рубежа привозят фурнитуру, кожу и эскизы новых моделей. Затем пытаются создать аналог для белорусского потребителя. Выглядит очень презентабельно. Впрочем, и отечественную кожу уже не назовешь аутсайдером.

В 2014 году белорусским предприятиям кожевенной отрасли дали второе дыхание. Тогда главой государства была поставлена задача оптимизировать производства и вернуть стране былую славу. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все кожи, которые мы получаем в стране от разного вида животных, должны быть в стране, все до единой, переработаны. И из этой кожи мы должны сшить готовый товар: мебель, обувь, одежду.

Юрий Ильченко, заместитель генерального директора по снабжению ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Именно на предприятии «Марко» сейчас мы активно используем кожу белорусского производства. Мы тесно с ними работаем, мы их направляем, отчасти. Вот эти кожтовары, подкладка яловая специально для нас разработана. Белорусская кожа обладает рядом преимуществ: основным является, естественно, цена. По качеству не уступает. И одно из основных преимуществ – это логистическая доступность. И оперативность выполнения наших заказов. Новая весенне-летняя коллекции обуви «Марко» насчитывает более тысячи моделей для детей и взрослых.

Традиционно обратили внимание и на обладателей «проблемных ног». На полках фирменных магазинов – женская обувь до 42-го размера. Для мужчин, которые носят туфли 48-го, тоже есть выбор. И стоит отметить, что ассортимент в отделе для джентльменов никак не назовешь скромным. Дизайнеры работали не только над созданием удобной колодки, но и над внешними характеристиками модели. Дополнили образ цветом.

Софья Пчёлко:

Здесь мы видим и классическое направление, и спортивное, и так называемый стиль кэжуал. Современный мужчина ценит комфорт, стиль. Всё это мы постарались учесть при создании наших новых моделей. Мы здесь видим сочетание фактур – глянцевых и матовых. Видим различные оттенки сложные: бордового, синего, коричневого. Мы старались привнести какие-то элементы смелых, новых дизайнерских решений. В этой коллекции любая модница обязательно найдёт свою пару. Жемчуг и стразы – снова в центре внимания. Не только в классике. Украсить камнями дизайнеры решили и спортивные образцы.

Роскошные лодочки – неотъемлемая часть женского гардероба – выбрать лишь одну модель просто невозможно. А вот с чем всё это носить?

Людмила Лабкова, дизайнер:

Это – туфли, которые имеют право быть надеты под любое вечернее платье. Впереди – выпускные, лето, пора праздников и различных мероприятий вечернего характера. Вот такие лодочки прослужат Вам много-много лет. Это будет незаменимая пара обуви. Роскошный переход от цвета ню к чёрному – это, действительно, графично, очень красиво и очень модно.

Такая обувь абсолютно универсальна. Для «костюмных» мужчин, мне кажется, это – прекрасно.

А, учитывая, что на сегодняшний день границы между стилями стираются, то для молодёжи, которая носит джемпера и джинсы, опять же, такие туфли приведут к образу более классическому, более элитарному. И у «Марко» мы нашли вот такие классные туфли.

Их нельзя назвать кедами, потому что это – кожаная обувь. Перфорированная. Для лета – прекрасно. Потому что перфорация даёт возможность ноге «дышать». По статистике, в Беларуси обувь «Марко» выбирают 45% покупателей. Ценят белорусский продукт и далеко за рубежом. На экспорт отправляют около 50% туфель, ботинок и спецобуви.

Среди тех, кто выбирает качество – Россия, Казахстан, страны Прибалтики, Канада. Преимущества белорусской марки оценили и восточные красавицы – товар пользуется спросом в Объединённых Арабских Эмиратах.

Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Сегодня уже заключен контракт, мы где-то в апреле будем делать первую отгрузку на Америку. Как раз вот эту спецобувь делает Белоозерск, эту отправку будет делать. Я не исключаю возможности создания там даже совместных производств. Заключены договора с сетью, которая обладает более, чем тысячей магазинов по всей Америке. Мы предварительно делали сертификацию там, по семибалльной системе мы все семь баллов набрали по всем показателям. Это радует и обнадёживает.

К слову, именно в Белоозерске производят спецобувь. На предприятии, которое могло стать убыточным, сейчас работает около трёх сотен человек. В планах – увеличить штат ещё на 70 сотрудников. Надежды на них возлагают большие: в год необходимо создать миллион сто пар. Эта цифра станет решающей на пути к цели в пять миллионов пар обуви в год. А это – и спортивные, и специализированные, и пляжные модели.

Софья Пчёлко:

На базе действующего фасона 911 мы разработали обувь для молодёжи. Стиль типа Caterpillar и Timberland. Обувь также оснащена противовандальными деталями, обувь имеет также резиновый вкладыш, который не скользит зимой, что тоже удобно в повседневной носке, для активных прогулок. И, вообще, мода на активный образ жизни сейчас диктует свои требования. Мы считаем, что это достаточно перспективное и модное направление. Впрочем, обувь практичную и качественную шьют не только, как говорится, на каждый день. Спортивный Олимп в Бразилии в 2016 году белорусские рекордсмены отправились покорять в обуви «Марко». Модели – из обычной производственной серии. Теперь же есть новая, не менее амбициозная цель – разработать образцы лыжных ботинок. Ведущее обувное предприятие страны готово к покорению и этой вершины.

Николай Мартынов:

Лыжные ботинки – я думаю, что к сезону они будут однозначно серийно выпускаться. За ближайшие два месяца мы создадим коллекцию, которую предложим министерству спорта. Николай Ефимчик:

Я думаю то, что сделано на «Марко», ярко показывает, что они могут производить продукцию не только высокого уровня, бизнес-класса, но они могут работать и с детским ассортиментом, и с взрослым, и спортивным. И их программа развития как раз очень наглядно показывает, насколько они широки в своём ассортименте выпускаемой продукции. Это даёт результат. Уже к лету планируют завершить модернизацию Витебского мехового комбината. Он является частью холдинга «Марко». К сентябрю определят ассортимент продукции. И работа закипит.

Николай Мартынов:

С тем набором оборудования, которое мы там устанавливаем, там будем выпускать даже кожтовар из мелкого скота: козы, овцы. Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» – один из ведущих производителей обуви среди стран СНГ. Он объединил 6 крупных площадок, которые выпускают обувь, сумки и кожгалантерею, мех и изделия из него. Миссия холдинга: неизменное развитие и совершенствование технологии комфорта. Вся продукция сертифицирована и соответствует мировым стандартам. Сегодня компания «Марко» – это почти 5 тысяч человек, которые ежедневно заботятся о нашем комфорте.