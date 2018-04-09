Крупнейшая сделка в истории «Белавиа»: в лизинг закупят 5 самолетов Embraer
Новости Беларуси. «Белавиа» пополнит авиапарк пятью новыми лайнерами. 9 апреля крупнейший авиаперевозчик страны подписал договор с ирландской компанией о приобретении самолетов в лизинг на 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это позволит увеличить количество рейсов и расширить маршрутную сеть, например, в Мюнхен, Мадрид и Воронеж. Эта сделка вошла в историю как самая крупная за все время существования авиакомпании.
Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Этот контракт дает нам возможность приобрести в течение двух следующих лет пять самолетов в лизинг. Из них три самолета мы успеем получить к II Европейским играм.
У них хорошая экономика – значительно меньше расход топлива. При сегодняшних ценах на нефть, которые продолжают расти, это очень весомый фактор в целом в экономике в авиакомпании. Очень легки в управлении, довольны летчики. А это безопасность полетов, регулярность полетов.
Полностью обновить авиапарк «Белавиа» планирует до 2020 года. Далее в планах белорусского авиаперевозчика закупка самолетов совершенно нового поколения.