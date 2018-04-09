Крупнейшая сделка в истории «Белавиа»: в лизинг закупят 5 самолетов Embraer

Новости Беларуси. «Белавиа» пополнит авиапарк пятью новыми лайнерами. 9 апреля крупнейший авиаперевозчик страны подписал договор с ирландской компанией о приобретении самолетов в лизинг на 12 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит увеличить количество рейсов и расширить маршрутную сеть, например, в Мюнхен, Мадрид и Воронеж. Эта сделка вошла в историю как самая крупная за все время существования авиакомпании.