Астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита летит к Земле

Он промчится мимо Земли 12 октября на расстоянии в 43,5 тысячи километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это небесное тело было обнаружено еще в 2012 году. И уже тогда ученые выяснили, что его размеры и масса вдвое превосходят тот, что приземлился под Челябинском.

К счастью, падение астероида на Землю маловероятно. Меж тем накануне к Земле приблизился астероид размером с автобус. Он пролетел от планеты на расстоянии в 87 тысяч километров. По космическим меркам это сравнительно небольшая дистанция, но угрозы столкновения не было.