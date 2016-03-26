Прямой эфир

На полигоне под Осиповичами резервисты вышли на военные учения

26 марта 2016 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На полигоне под Осиповичами резервисты вышли на боевые стрельбы.

Для многих  произвести залпы из тех же систем «Гиацинт» было в новинку. Такие образцы техники — основа современной  артиллерии  Вооружённых сил Беларуси. Сейчас в них проходит самый масштабный этап комплексной проверки боеготовности.  Всего  в ней  задействованы  около 7 тысяч военнослужащих. Призванные из резерва в 231-ую артиллерийскую бригаду, прежде чем совершить свой первый  выстрел, прошли теоретические и практические занятия.

Орлов Яков, начальник штаба артиллерийской бригады:
Первая стрельба показала, что офицеры со своей задачей справились. У нас нету ни одной двойки и тройки.

Малец Александр, военнослужащий резерва:
Первое впечатление довольно позитивное, такое захватывающее. Действительно чувствуешь себя мужчиной. Попробовать – это здорово!

Под Осиповичами расчеты отработали стрельбу прямой наводкой по мишеням, расположенным на удалении немногим более километра.

Напомню, в ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил сейчас выполняют задачи по предназначению силы немедленного реагирования. Техника вышла на марш. В переброске задействованы  более тысячи единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Военные учения # Орлов Яков # Малец Александр

Другие новости рубрики

Все новости
Двухмиллионному жителю Минска подарят собственную квартиру
25 марта 2016 17:46

Двухмиллионному жителю Минска подарят собственную квартиру

«Женщины сегодня нуждаются в поддержке» - Президент потребовал поблажек для женщин в новой пенсионной системе
25 марта 2016 17:16

«Женщины сегодня нуждаются в поддержке» - Президент потребовал поблажек для женщин в новой пенсионной системе

«У людей есть стимул экономить»: белорусы начали получать понятные жировки по новым тарифам
25 марта 2016 17:15

«У людей есть стимул экономить»: белорусы начали получать понятные жировки по новым тарифам