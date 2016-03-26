На полигоне под Осиповичами резервисты вышли на военные учения

Новости Беларуси. На полигоне под Осиповичами резервисты вышли на боевые стрельбы.

Для многих произвести залпы из тех же систем «Гиацинт» было в новинку. Такие образцы техники — основа современной артиллерии Вооружённых сил Беларуси. Сейчас в них проходит самый масштабный этап комплексной проверки боеготовности. Всего в ней задействованы около 7 тысяч военнослужащих. Призванные из резерва в 231-ую артиллерийскую бригаду, прежде чем совершить свой первый выстрел, прошли теоретические и практические занятия.

Орлов Яков, начальник штаба артиллерийской бригады:

Первая стрельба показала, что офицеры со своей задачей справились. У нас нету ни одной двойки и тройки.

Малец Александр, военнослужащий резерва:

Первое впечатление довольно позитивное, такое захватывающее. Действительно чувствуешь себя мужчиной. Попробовать – это здорово!

Под Осиповичами расчеты отработали стрельбу прямой наводкой по мишеням, расположенным на удалении немногим более километра.

Напомню, в ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных сил сейчас выполняют задачи по предназначению силы немедленного реагирования. Техника вышла на марш. В переброске задействованы более тысячи единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.