Ленинский район принял эстафету фестиваля «Минск единый»

Культурно-патриотический фестиваль «Минск единый» шагает по всем районам столицы. Эстафету принял Ленинский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На сцене Минского городского дворца культуры выступили представители самых разных профессий. Своими яркими номерами зрителей порадовали жители района, сотрудники ведущих предприятий, правоохранители, педагоги и творческая молодежь. А в фойе разместилась выставка с продукцией флагманов промышленности района – это медтехника, текстильные, кондитерские изделия и мороженое.