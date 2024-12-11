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Ленинский район принял эстафету фестиваля «Минск единый»

11 декабря 2024 18:40
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Культурно-патриотический фестиваль «Минск единый» шагает по всем районам столицы. Эстафету принял Ленинский, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сцене Минского городского дворца культуры выступили представители самых разных профессий. Своими яркими номерами зрителей порадовали жители района, сотрудники ведущих предприятий, правоохранители, педагоги и творческая молодежь. А в фойе разместилась выставка с продукцией флагманов промышленности района – это медтехника, текстильные, кондитерские изделия и мороженое.

Ленинский район принял эстафету фестиваля «Минск единый»-2

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы видим инновационную продукцию. Мы видим, насколько наши люди творческие, насколько богато их желание выразить своим творчеством, своим отношением к городу, к району любовь к нашей стране.

Фестиваль «Минск единый» продолжит радовать минчан насыщенной программой и в других районах столицы. Гала-концерт состоится в январе 2025 года.

# Андрей Стригельский # Фестиваль

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