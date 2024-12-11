В Минске прошёл единый день депутата – с какими проблемами обращались белорусы?

Проблемы, с которыми обращались граждане, затрагивают различные сферы. Самые распространенные касаются коммунального хозяйства, образования, медицины и транспорта. Также к депутатам приходят со своими идеями. Представители общественных организаций и инициативные граждане выносят на обсуждение собственные предложения по улучшению инфраструктуры города. Например, одна из руководителей коллегиального органа самоуправления предложила заменить детское и спортивное оборудование на одной из придомовых территорий Советского района.

Решить проблемные вопросы и получить консультацию. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раиса Киселевич, председатель КОТОС ЖЭУ-42 Советского района: Я пришла на прием к своему депутату подытожить нашу работу прошлого года и поставить новые цели и задачи на 2025 год. Я пришла со своими предложениями. Мы с ней согласовываем.

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Люди знают своих депутатов. Мы знаем своих жителей, знаем, какие вопросы их волнуют, какие вопросы актуальны на сегодняшний момент. И, конечно, самое важно, мы выполняем свою роль по взаимодействию и решению этих вопросов.

Это последний единый день депутата в 2024 году. Следующий состоится 8 января. Отметим, жители столицы могут обращаться к любому из депутатов вне зависимости от места прописки или проживания.