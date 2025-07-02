Лекарства, образование и даже электробусы – по каким вопросам Ливия хочет работать с Беларусью

Еще одно окно возможностей для Минске на Африканском континенте. Небольшое государство на его севере – Ливия: какие здесь точки роста для Беларуси и что мы можем предложить африканским партнерам? Сфер, где можно суммировать наши возможности, много: от энергетики и нефтехимии до медицины, фармацевтики и высшей школы. Как от слов перейти к делу, обсуждают в ходе визита в Беларусь правительственной делегации Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Прокофьев сопровождает гостей и уже подсчитал возможные дивиденды.

Промышленность, медицина, сельское хозяйство, образование, взаимодействие по линии МЧС. В подписанных белорусско-ливийских документах конкретные направления сотрудничества в этих сферах. Пора переходить от слов к делу. К примеру, одна из договоренностей – Беларусь и Ливия совместными усилиями создадут систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий в Бенгази.

Но прежде чем были подписаны эти документы, делегация детально изучила наши возможности и компетенции. Знакомство с методами лечения и технологиями прошло прямо в операционной. Медицина – одно из приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и Ливии. Глава ливийского Минздрава посетил РНПЦ «Кардиология». Интересовал широкий спектр вопросов: от оснащения до объемов оказываемой медпомощи.

Юрий Островский, заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология»:

В стране выполняется 19 тысяч операций в год. Открытой хирургии – порядка 3,5-4 тысяч. И все остальное – это рентгенэндоваскулярное вмешательство. По количественным показателям мы уже приближаемся к Европе. Обсуждается и возможность лечения ливийских пациентов в нашей стране. Речь идет о проведении сложных операций. Мы готовы помочь в организации работы и в трансплантологическом центре в Ливии. Медики в Бенгази хотят перенять наш опыт. Еще один центр в Бенгази – реабилитационный. Пока в разработке. Помимо реабилитации, ливийские пациенты смогут там получить и амбулаторную помощь. Возведут его с помощью белорусских специалистов.

Усман Абдельджалил, министр здравоохранения Правительства национальной стабильности Ливии:

Мы договорились о проектировании и полном создании под ключ медицинского реабилитационного центра в городе Бенгази. Есть большой спрос на реабилитацию. Там будут лечиться пациенты после серьезных травм, с заболеваниями сердца. Также дети, у которых есть заболевания, полученные при рождении.

Также рассматривается возможность поставки белорусских лекарственных препаратов в Ливию. В нашей стране их производится больше 1 800 наименований. Обширно работаем на экспорт – поставки в 24 страны мира. У главы ливийского Минздрава особый интерес вызвала белорусская фармпродукция для лечения онкобольных пациентов. Ливия заинтересована в белорусской медицинской технике и оборудовании. Не только компетенциями, но и обучением Беларусь готова помочь партнерам. Несколько десятков врачей Ливии нуждаются в постдипломной подготовке, и больше сотни ливийских студентов уже 1 сентября готовы приехать на учебу в белорусские медвузы.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Ливия нуждается и в белорусских врачах. Речь идет о длительном периоде работы наших специалистов в ливийских медучреждениях. Профиль специальностей широкий – от врача общей практики до нейрохирургов и кардиологов.

Белорусские вузы будут готовить и специалистов для реального сектора экономики Ливии. Акцент на инженерном профиле. В ходе визита делегация знакомится с нашими университетами: от аграрного до технического. Все договоренности получат продолжение уже в конкретных соглашениях.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Мы планируем заключение целого ряда межуниверситетских соглашений и соответствующих дорожных карт, где мы пропишем совместную подготовку. Очень интересует их подготовка специалистов высшей научной квалификации – кандидатов и докторов наук. И они обещают в самое ближайшее время прислать свои конкретные предложения.