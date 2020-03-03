Легко ли получить права инвалиду-колясочнику в Беларуси? Две истории

Новости Беларуси. Как получить водительское удостоверение, когда ты уже и так передвигаешься на «колесах»? С такой проблемой к нашим корреспондентам обратился брестчанин Сергей Моцунов. Он решил пересесть с инвалидной коляски за руль автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противопоказаний врачи не нашли, но оказалось, что обучиться вождению проблематично. Единственную в области машину с ручным управлением сдали на металлолом. Кристина Протосовицкая разбиралась в ситуации.

Сергей Моцунов, брестчанин:

Я никогда в жизни не был в Беловежской пуще. Никогда. Три года назад брестчанин Сергей Моцунов решил получить права и наконец съездить. Врачи были благосклонны, а вот с обучением возникли проблемы. Теорию пройти можно и в Бресте. А чтобы обучиться вождению, ехать придется в Минск. По времени – минимум месяц. Оставить пожилых родителей у Сергея не выйдет. Говорит: найти доступное для людей с инвалидностью жилье, оплатить проезд, питание – траты на обучение вырастают в пять раз.

Сергей Моцунов:

Я слышал, что есть люди, не только в Бресте, но и в районах Брестской области, которые хотели бы обучаться в автошколе. Но так как нет учебного автомобиля, в этом смысла никакого нет.

А ведь еще три года назад «особенных» водителей в регионе готовили. На базе Кобринско-Малоритской межрайонной структуры ДОСААФ, где числился единственный автомобиль с ручным управлением. Анжела Миронюк – одна из первых в Брестской области, кто прошел до конца весь путь ученика.

Анжела Миронюк, руководитель Брестской региональной организации «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Договаривались мы с водителем социального такси, которое у нас. Он на час раньше приходил на работу, чтобы меня специально отвезти в автошколу. А мой инструктор, который у меня был, который меня учил, отвозил меня потом домой. Мне просто повезло, что такие люди были. Водительский стаж – 4 года. Сегодня Анжела возглавляет региональное отделение ассоциации инвалидов-колясочников. В поле зрения – безбарьерная среда, парковки, обучение. Говорит, старенькую легенду советского автопрома с ручным управлением, на которой «заруливать» училась сама, списали на металлолом.

Николай Арсенович, председатель Брестского областного совета ДОСААФ:

Это был автомобиль, на который в народе говорили «запорожец». Ему уже за 30 лет было, и последний из них просто не стал проходить технический осмотр. Не мог пройти по определению, потому что в том числе запасные части не выпускаются уже на эти автомобили давно.

По данным медкомиссий и ГАИ, желающих получить права среди людей с ограниченными возможностями в области наберется порядка 60 человек. Проблема обучения стоит остро не только перед брестским, но и другими регионами Беларуси.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

А ведь решение проблемы не такое сложное. Нужен автомобиль – обязательно с коробкой автомат, два часа времени и примерно 700 рублей для переоборудования автомобиля. Устанавливается ручной рычаг: вперед – значит, поехали, назад – тормоз. Автомобиль готов.

Подключить автошколы к обучению непросто. Держать автомобиль с автоматической коробкой передач ради двух или трех учеников – значит превратить его в «недвижимость». Коммерчески невыгодно. Но возникает вопрос: стоит ли социальные отношения строить «на рубле»? В Брестской области прорабатывают решение: теорию изучать на местах, а вождение – в областном центре, где и будет находиться переоборудованный автомобиль на балансе государственного учреждения.