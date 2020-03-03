Здесь готовят актёров, певцов, дизайнеров и танцоров. Чем может похвастаться колледж искусств в Могилёве за 95 лет своей работы

Новости Беларуси. Могилевский государственный колледж искусств отмечает 95-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые двери для учащихся он открыл в 1924 году. Тогда техникум готовил кадры для политпросветработы. Со временем предназначение учебного заведения не раз менялось.

Сегодня колледж выпускает актеров, певцов, дизайнеров и танцоров. Среди именитых выпускников – заслуженный деятель культуры Анатолий Синковец, заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. Учебное заведение почти 20 лет возглавлял отец Ирины Дорофеевой Аркадий Дорофеев. И сегодня певица приехала поздравить колледж с юбилеем.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси: Такой значимый, яркий юбилей – 95 лет, почти столетие. Мне очень приятно, что приглашены мои родители: папа, который был директором этого училища, теперь колледжа искусств, мама, которая преподавала декоративно-прикладное искусство.

Ирина Белякова, директор Могилевского государственного колледжа искусств:

За весь этот почти вековой путь в стенах нашего колледжа подготовлено 16,5 тысяч специалистов по разным направлениям творческой деятельности. Конечно же, это высококвалифицированные кадры в области культуры и образования.

Сегодня в колледже искусств обучается 700 учащихся по 11 специальностям. В стенах учебного заведения регулярно проходят концерты и творческие встречи.