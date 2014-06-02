Новости Беларуси. Легендарный советский танк Т-34 пополнит коллекцию музея Великой Отечественной войны в Минске. Это точная копия машины. Воссоздавали макет буквально по крупицам, что бы в мельчайших деталях передать нюансы знаменитого танка.

Это легендарный танк Победы — Т-34-85. Именно он во многом решил исход Второй мировой. Танковый взвод «тридцатьчетверки» первым ворвался и освободил город-герой Минск. И именно его копия теперь в Музее Великой Отечественной.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

Он очень маневренный, высокопроходимый: через болота, ручей. Хороший для управления.

Александр Федорович — генерал-мойор в отставке. Боевое крещение получил сразу после военного училища — в битве под Сталинградом. Там же за несколько дней научился управлять этой боевой машиной.

К бронетехнике ветеран неравнодушен и сегодня. Под его командованием было уничтожено 12 немецких танков, сам он четырежды был ранен и дважды горел. Не одного товарища потерял генерал-мойор в годы войны.

Александр Фень:

Мы тогда уже понимали, что все равно мы победим. Мало того, что нам говорили, мы сами видели, поскольку немец до Сталинграда дошел, однако у нас танки, пушки, самолеты. Самое главное — у нас люди есть.

Т-34-85 — эта привычная 34-ка, но с обновленным корпусом и новой вооруженной пушкой с-53 калибром 85. Танк получил новую башню с более прочной броней. Он стал удобным. Экипаж с 4 человек увеличился до 5. Теперь в нем есть место и для командира. На поле сражений эта боевая единица вышла в 1944.

Александр Фень:

Когда танк Т-34-85 появился, нам легче стало.

Когда у Черчеля спросили, какое оружие было лучшим в войне. Он ответил, что английская пушка, немецкий самолет и русский танк Т-34. Легендарная советская машина теперь займет почетное место в главном военном музее Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ