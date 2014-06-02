Как жители приграничья переживают кризис в Украине?

Новости Беларуси. Как смотрят на политический кризис в Украине рядовые жители глубинки? С этим вопросом съемочная группа СТВ проехалась по селам белорусско-украинского приграничья.

От украинского села Млыново до белорусских Старых Борок, что называется, «рукой подать»: по прямой — не больше 2,5 км. По обе стороны границы говорят на одном диалекте и даже поют одни и те же песни.

Знакомую мелодию уже на заграничном белорусском поле слышит родная сестра Ирины Андреевны — Кристина. Она, как рассказывают односельчане, 40 лет назад пошла в соседнюю деревню за хлебом — вышла замуж. Несмотря на разный цвет паспорта, в белорусской и украинской деревнях внимательно следят за последними новостями.

Ирина Хомук (Украина):

Сегодня смотрела телевизор – опять 14 человек убили. Нехорошо. Что ж мы сделаем? На этого президента у меня мало надежды. Хотя, может, и лучше будет. Посмотрим. У нас выборы прошли нормально – тишина. У нас таких выборов еще и не было, что так спокойно.

Кристина Федорук, житель деревни Старые Борки (Беларусь):

Конечно, переживаем, это ж все и до нас прийти может. Простому сельскому жителю что надо – жить, работать и что бы мир, конечно был. И что бы пенсию, конечно, получали большую.

В соседней деревне говорят: как «лихорадит» Украину на белорусских подворьях чувствуется даже через пограничные кордоны. За соседей переживают, но в гости, даже по доброй памяти, пока ходить опасаются.

Сергей Хомук, житель деревни Млыново (Беларусь):

То, что творится на Украине, в моей голове не укладывается, поскольку мы жили дружно. Простому смертному нужны мир, тишина, спокойствие, дружба.

Для белорусско-украинского приграничья интернациональные семьи — не редкость. В каждом дворе — кто-то из родственников обязательно — гражданин соседней страны. У украинки Екатерины Пархом с белорусским гражданством племянники. Сегодня больше всего она радуется тому, что они живут мирно. От страха за жизнь своих двоих сыновей не может избавиться ни на минуту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Пархом, житель деревни Поступель (Украина):

Главное, чтобы не гибли наши дети. Я не знаю, как там другие мамы, но у меня у сына забрали товарища – мама плачет, жена плачет. Конечно, мы хотим, что бы у нас был порядок, чтобы мы были материально обеспечены. Что бы не только были чиновники обеспечены.