В Беларуси началась выплата денежной помощи ветеранам Великой Отечественной. Финансовую прибавку получат более 50 тысяч человек.

Новости Беларуси. 2 июня в Беларуси началась выплата денежной помощи ветеранам Великой Отечественной. Она приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий указ подписл Президент. На финансовую прибавку могут рассчитывать более 50 тысяч человек. На эти цели будет потрачено около 260 млрд. рублей. Деньги можно получить по месту жительства в течение июня.

Татьяна Ерахтина, начальник почтового отделения №30 Бреста:

Желаем вам чувствовать любовь и поддержку потомков, ради которых вы рисковали своей жизнью.

Поздравления, красочная открытка и конверт с деньгами. Участница Великой Отечественной войны Мария Бусел материальную помощь принимает с благодарностью. Сама ребенок войны, сегодня женщина балует любимых внуков. Говорит: с «неучтенных» в семейном бюджете денег обязательно сделает и подарок детям.

Мария Бусел, участница Великой Отечественной войны:

Мы не особо еще так распределяли. Ну, говорили, но я не думала, что в начале месяца так быстренько выплачивают. Хорошо, что у нас в государстве такая забота о пожилых людях, об участниках войны.

Сумма, на которую пополнится бюджет ветеранов от 3.5. до 10 миллионов рублей. Максимальную финансовую поддержку получат Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, Герои Соцтруда, которые удостоены этого звания за заслуги в годы Великой Отечественной. Без внимания не останутся и те, кто в время военного лихолетья трудился в тылу, голодал в блокадном Ленинграде — всего в списках более 20 категорий ветеранов и участников войны.

Светлана Якухно, начальник цеха почтовой связи Брестского филиала Белпочты:

Всего по городу Бресту будет выплачена помощь 658 ветеранам. Сумма выплаты материальной помощи составит 3 миллиарда 400 миллионов. По Брестскому району будет выплата произведена 111 ветеранам. Выплата будет произведена с 2 июня по 7 июня.

К слову, в Брестской области всем ветеранам принесут выплаты на дом. По всей Беларуси с такими же праздничными конвертами сотрудники почты постучатся в дома более чем к 51 000 ветеранов. Всего в честь 70 годовщины освобождения Беларуси государство выделит на помощь этим людям порядка 260 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.